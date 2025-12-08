Dollar Tree vende árboles de Navidad desde $6, 90% más económico que Amazon

Dollar Tree se consolida como una de las cadenas de descuentos más populares en Estados Unidos y refuerza su propuesta para la temporada con una amplia colección navideña. La tienda ofrece árboles de Navidad baratos, decoraciones y accesorios a precios que compiten directamente con los de plataformas como Amazon.

Entre los artículos más buscados se encuentran los árboles de Navidad económicos, especialmente el modelo de US$6 que destaca en su catálogo. Se trata de un árbol artificial de casi 4 pies de altura, sin luces incluidas, que se ha convertido en una opción accesible para quienes buscan decorar sin gastar demasiado.

En comparación, un árbol de tamaño similar en Amazon supera los $60 dólares, aunque varía en materiales, diseño e iluminación. La diferencia ha impulsado a muchos compradores a optar por Dollar Tree, que también incluye modelos preiluminados, miniaturas y versiones más altas a precios menores a los del mercado digital.

Árboles económicos y diferencias con Amazon

Dollar Tree ofrece un árbol preiluminado de 3,5 pies por $10 dólares y un paquete de tres miniárboles de 4 pulgadas a solo $1,50 dólares. La variedad de opciones ha impulsado las búsquedas de decoraciones navideñas baratas y árboles de Navidad en oferta, especialmente durante diciembre.

El árbol más costoso de la cadena es un modelo artificial de abeto noble de 6 pies por $20 dólares, disponible en colores blanco y verde. Un producto similar en Amazon cuesta desde $53 dólares y está fabricado con PVC, fibra óptica y hierro, además de incluir iluminación en distintos colores.

Mientras que las decoraciones navideñas más costosas en Amazon alcanzan los $79 dólares, las de Dollar Tree llegan solo a $20 dólares. Los artículos más económicos en la cadena minorista comienzan en US$1,50, lo que refuerza su reputación como opción accesible para compradores que buscan ofertas navideñas.

El origen histórico del árbol de Navidad

El árbol de Navidad tiene un origen relacionado con tradiciones paganas y celebraciones europeas. Según Christmas Tree World, la versión contemporánea surgió en la Alemania Occidental medieval, donde se colocaba un “árbol del paraíso” durante la Nochebuena para simbolizar el Jardín del Edén y la historia de Adán y Eva.

A este árbol se le añadían obleas que representaban la eucaristía y velas que simbolizaban a Cristo como la Luz del Mundo. En la misma habitación se incluía la Pirámide de Navidad, una estructura triangular decorada con ramas de abeto, velas, estrellas y figuras propias de la temporada festiva.

Fue en el siglo XVI cuando ambas tradiciones se fusionaron para crear el árbol de Navidad moderno, tradición que hoy impulsa búsquedas como cuándo poner el árbol de Navidad o cuál es el significado del árbol de Navidad, muy comunes durante la temporada.

Cuándo colocar y retirar el árbol

No existe una fecha obligatoria para instalar el árbol de Navidad, aunque muchas familias lo colocan el 1 o 8 de diciembre. Para los católicos, una fecha tradicional es el primer domingo de Adviento, como preparación espiritual para la Navidad y el nacimiento de Jesús.

En cuanto a cuándo retirarlo, algunas personas esperan hasta el 2 de febrero, después del Día de la Candelaria. Sin embargo, el calendario litúrgico indica que la temporada termina el domingo posterior al 6 de enero con la Fiesta del Bautismo del Señor, momento en que muchos deciden guardar los adornos