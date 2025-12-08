Eleazar Gómez y ‘El Patrón’ protagonizan fuerte discusión en ‘La Granja VIP’

El actor Eleazar Gómez y el luchador Alberto del Río, mejor conocido como ‘El Patrón’, protagonizaron recientemente una fuerte discusión y sumaron un nuevo episodio de tensión al reality ‘La Granja VIP’ luego de que ambos participantes tuvieron un intercambio de palabras que generó inquietud entre los espectadores del programa y desató toda clase de reacciones en redes sociales.

Según se pudo apreciar en la transmisión, la situación pasó de insultos y provocaciones a un contacto físico, conducta que está prohibida en las normas internas del formato.

De acuerdo con el propio Eleazar Gómez, el conflicto comenzó cuando Alberto del Río lo provocó en las áreas comunes de la granja, afirmando que el luchador se levantó “picudo y de mal humor”, situación que habría detonado un ambiente de tensión entre ambos.

En medio de la discusión, Eleazar advirtió que, de coincidir en una eventual nominación con Del Río, él se encargaría de sacarlo de la competencia. Ese comentario derivó en un intercambio verbal más intenso. Entre las frases registradas por las cámaras, El Patrón lanzó: “Te voy a chingar todo el día”, mientras que el actor respondió que él sí aguantaba y que quien “no aguanta nada” era el luchador.

Sin embargo, la confrontación escaló cuando ambos discutían de pie y Alberto del Río realizó un tocamiento leve en las partes íntimas de Eleazar Gómez.

Esa situación, que ocurrió durante el punto más tenso del enfrentamiento, provocó que Eleazar Gómez reclamara: “A mí no me toques, ¿me quieres dar un beso o qué?”, a lo que Del Río respondió: “¿Qué vas a hacer?”.

Debido a que el reglamento de ‘La Granja VIP’ prohíbe cualquier tipo de agresión física entre los participantes, el tocamiento señalado por los usuarios encendió las alertas y tuvo como consecuencia que la producción del programa tomara la decisión de sancionar a Alberto del Río con una nominación directa tras analizar a detalle lo que sucedió.

Mira aquí la discusión

