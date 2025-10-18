Eliminación de La Granja VIP: aseguran que habrá un giro este domingo 

En la primera eliminación del reality show La Granja VIP se vivirán emociones intensas, según adelantaron este sábado en el programa Venga la Alegría, de TV Azteca.

Ferka le contó a sus compañeros que uno de los participantes tendrá que despedirse del programa de telerrealidad, pero su salida será memorable pues hará algo que asegura incidirá en el juego.

“No puedo hablar mucho del domingo, pero les voy a dar un adelanto. Va a salir alguien, pero ese eliminado tendrá voz, no se va a decir así nada más. Hay herencias o legados que se dejan. Nadie se salva en este reality, es lo único que está increíble, así que voten”, afirmó la creadora de contenido en el show de entretenimiento.

El público especuló sobre qué pasará con la persona que salga y cuál sería la decisión que tome en la gala del domingo.

“Seguro el eliminado deja a uno nominado”, “O sea, el que salga eliminado deja a un nominado”, “Si sale Carolina Ross el domingo, que nomine a Eleazar”, “Tiene dinámicas parecidas a La Casa de los Famosos, pero la de Colombia y me encanta”, “Entonces no habrá un tal duelo”, escribieron algunos seguidores del programa.

Con esto, dejan ver que no solo será una noche emocionante por la eliminación sino también por lo que ocurrirá luego de la salida.

Alfredo Adame, quien estaba en la tabla de granjeros en riesgo de salir fue salvado este viernes por Eleazar Contreras. Ahora quedan en peligro La Bea, Teo y Carolina Ross, por lo que el público deberá votar insistentemente y así salvar a su favorito.

Este reality empezó esta semana y presenta un formato similar a La Casa de los Famosos, solo que los participantes enfrentan otro tipo de pruebas y además están en un entorno campestre, en el que deben cumplir con varias tareas como cuidar animales, ordeñar vacas y limpiar establos.

