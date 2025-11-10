La Granja VIP: Lola Cortés tiene una dramática salida del reality show

La actriz mexicana Lola Cortés le pidió a la producción de La Granja VIP que la sacaran del reality show por la presión que sintió mientras estuvo en esta competencia.

En los primeros días, la actriz mexicana se mostraba algo afectada por estar aislada de sus seres queridos y por eso cuando le mostraron el mensaje de su hermana Laura comenzó a llorar.

“Por favor, por favor. Yo sé que no me dejaron el viernes, pero es que no quiero que vaya a pasar hoy. Me quiero ir, no puedo más, yo sé que, decía la mami de Jawy, que las emociones son mentales, pero mi mente no funciona igual. Yo me quiero ir, perdón, perdón, pero es que no quiero que me vayan a frenar. Yo lo estoy buscando desde hace semanas”, dijo muy afectada la artista.

Ramón Adales le dijo que si quería hacerlo, no fuera antes de la eliminación. “Te pido que te tranquilices y hablamos más adelante. Este es un trato que hago yo contigo”, afirmó.

El granjero que tuvo que salir en la noche de este 10 de noviembre fue Jawy Méndez. Sin embargo, Lola Cortés decidió abandonar la competencia.

El presentador de TV le advertía a la artista que su salida traerá consecuencias, pero ella se mostró convencida con su decisión. “Tengo que curarme, tengo que sanar, me necesito ir”, le respondía convencida.

La audiencia de La Granja VIP reaccionó con cientos de comentarios a este hecho en el programa de telerrealidad. Algunos para apoyar a la actriz, pero otros para criticar que saliera.

“La jueza de hierro resultó ser de cristal”, “Eras mi favorita, sigues siendo, pero sí quería verte en la final”, “Qué bueno que renunció, muy deplorable su participación”, “Te amo, muchos te critican, pero no saben lo difícil que es lidiar con todos esos problemas. Eres una fregona”, escribieron.

Sigue leyendo:

· Eleazar Gómez a falta de trabajo se convierte en stripper

· Jeni de la Vega dice si su relación con Eleazar Gómez terminó por las fotos de él con otro hombre

· Eleazar Gómez envuelto en polémica tras filtración de fotos con un hombre y sin su novia