Framber Valdez podría firmar con los Mets, según informes

Los New York Mets están enfocados en reforzar su rotación para la próxima temporada de las Grandes Ligas y uno de los nombres que más está sonando para este puesto es el del lanzador dominicano Framber Valdez, quien podría firmar un contrato con el equipo si se cumplen las negociaciones pertinentes.

De acuerdo con la información suministrada por el periodista de MLB.com, Mark Feinsand, los Mets figuran “entre los favoritos” para contratar al zurdo dominicano, quien se encuentra disponible como agente libre. Feinsand también señala que Baltimore se ha consolidado como otro de los principales candidatos en la puja por sus servicios.

El interés de Nueva York no se limita únicamente a Valdez. De acuerdo con el mismo reporte, la franquicia también ha mostrado fuerte inclinación por los abridores internacionales Tatsuya Imai y Michael King, ambos considerados piezas atractivas para cualquier rotación.

Framber Valdez es agente libre. Crédito: AP

Otro nombre vinculado al equipo es el del venezolano Ranger Suárez, aunque Feinsand menciona que los Astros, Cachorros y Orioles llevan la ventaja en esa contienda por el serpentinero que causó sensación la temporada pasada en el mejor béisbol del mundo.

A lo largo de las últimas cuatro campañas, el quisqueyano de 32 años se ha convertido en uno de los brazos más confiables de la liga. Acumula 767.2 entradas con una efectividad de 3.21 y un WHIP de 1.15, números que reflejan su consistencia desde la lomita.

Desde 2022, cuando terminó como líder de la Liga Americana en entradas lanzadas, ha mantenido un ritmo alto de 201.1 episodios aquel año, 198.0 en 2023, 176.1 en 2024 y 192.0 durante la última temporada.

En el 2025 registró su efectividad más alta desde 2019 con un 3.66. Sin embargo, esto no fue problema para mantenerse como uno de los lanzadores más importantes dentro de los Houston Astros.

Framber Valdez. Crédito: Paul Sancya | AP

Un rasgo distintivo en la carrera de Valdez es que ha brillado pese a no aparecer entre los grandes favoritos de las estadísticas avanzadas. Una explicación clave yace en su habilidad para inducir roletazos y una muestra de esto se vio en 2025 cuando registró una tasa que lo colocó en el percentil 97. Su sinker, utilizado el 44% del tiempo la última temporada, también se ubicó entre los mejores de la liga, en el percentil 91.

La temporada pasada también dejó un capítulo polémico cuando en septiembre pareció lanzar intencionalmente a su propio receptor y luego no mostró arrepentimiento por lo ocurrido. Pese a ello, insistió que “no fue intencional”, dejando versiones encontradas sobre aquel incidente.

