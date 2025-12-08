Paulinho lanza dura crítica al formato de la Liga MX

El delantero de los Diablos Rojos del Toluca, Paulinho, decidió lanzar una dura crítica contra el formato de la Liguilla dentro de la Liga MX justo después de vencer a Rayados de Monterrey en un muy disputado partido para lograr el pase a la final del torneo Apertura 2025, compromiso en el que esperan salir victoriosos para conquistar el bicampeonato del balompié azteca.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde habló sobre el alto desgaste que enfrentan cada uno de los futbolistas por tener que disputar un partido con tres días de diferencia; con esto considera que no pueden demostrar su mejor nivel competitivo y por eso los encuentros pueden terminar contando con jugadas menos extremas.

Paulinho asegura que quiere mantenerse con los Diablos Rojos del Toluca. Crédito: Jesús Esquivel | Imago7

“Ya dije muchas veces, la Liguilla de México es una locura, todos los partidos son muy difíciles, pero la neta me da pena que los partidos se jueguen tres y tres días, los mejores partidos del año se juegan tres días, los jugadores están cansados, si queremos vender lo bueno que es el futbol mexicano deberíamos pensarlo mejor y organizar mejor la liguilla, pero estamos felices, le ganamos a un gran equipo y ahora vamos por la 12″, expresó.

El atacante portugués fue el autor de uno de los goles que marcaron la victoria en la semifinal ante Rayados de Monterrey, demostrando ser una figura clave dentro de la organización en su camino a un nuevo título dentro del balompié azteca.

Con esta actuación Paulinho también habló sobre la posible convocatoria que pudiera tener con la selección de Portugal para el partido amistoso que disputarán contra la selección de México como parte de su camino a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre la nación azteca, Estados Unidos y Canadá.

Paulinho se fija como candidato para jugar con Portugal en el Mundial de 2026. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

“Me saqué la lotería al venir acá con este equipo y esta afición, soy una persona y jugador muy feliz, les debo todo lo que me está pasando ahora. Con la selección obvio que quiero ir, quiero jugar con Portugal y aún más en México, hace dos años no me imaginé de esta posibilidad, voy a trabajar para eso”, resaltó.

Para finalizar, Paulinho dedicó palabras de aliento a su compañero de equipo Alexis Vega, quien está fuera de acción dentro de los Diablos Rojos a causa de una recaída por lesión que lo dejaría fuera de la final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

“Muy difícil, Alexis hace mucha falta, le dije que íbamos a llevar al equipo a la final para ver si puede jugar, le prometemos eso, aquí estamos, pero Alexis es distinto y hace falta igual que nosotros o más, pero los que estamos jugando damos todo por el equipo”, concluyó.

