Boricua Carlos Delgado, ícono de los Mets, rozó el Salón de la Fama: “Nueve personas creyeron en mí”

El pasado domingo por la noche el Comité de la Era Contemporánea anunció al elegido que ingresará al Salón de la Fama en 2026. El boricua exjugador de New York Mets, Carlos Delgado, se quedó a tres votos de ingresar y convertirse en el sexto puertorriqueño en la historia en Cooperstown.

De los 16 integrantes del comité, nueve votaron por Delgado. El expelotero de 53 necesitaba al menos 12 votos (75 %) para asegurar su placa dorada.

Al final, el elegido fue otro que defendió los colores de New York Mets. Jeff Kent logró 14 votos. Además de Delgado, la lista de candidatos estaba compuesta por Barry Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield, Dale Murphy, Don Mattingly y el mexicano Fernando Valenzuela.

Carlos Delgado fell three votes shy of the 12 votes needed from the Contemporary Era Baseball Committee to get into the Hall of Fame pic.twitter.com/tsYWVhubu2 — SNY Mets (@SNY_Mets) December 8, 2025

Carlos Delgado estuvo esperando una llamada

Delgado recibió en su casa al medio boricua El Nuevo Día y posterior a la ceremonia concedió una entrevista donde habló sobre su no elección al Salón de la Fama y reconoció que estuvo pendiente del teléfono por si recibía la esperada llamada.

“Hay un procedimiento que te llaman un poco antes, si tú vas a entrar te dicen que te van a llamar. Cuando llegó la hora de que no iban a llamar ya uno sabía. Era cuestión de luego esperar el televisor para saber cuál había sido el orden”, explicó.

Delgado criticó sutilmente la elección de un solo miembro al Salón de la Fama en una lista plagada de leyendas. “Sorprendido porque solamente cogieron a uno, pero, volvemos, estaba positivo, pero nada que me sorprendiera porque tú no sabes qué va a pasar”, dijo.

“Por ejemplo, si el comité decidía que iban a apoyar a Clemens y Bonds, pues no hay liga con esos dos tipos”, añadió para luego soltar otro desacuerdo con el proceso.

Delgado manifestó que no se conocen los criterios de elección de los 16 miembros del jurado. Por tanto, es un proceso con un escrutinio vago. “Tú no tienes control de lo que va a pasar. No hay una manera específica de cuáles son los criterios de votación”, indicó.

“Uno está esperanzado y positivo, pero en esto, como dicen, hay que tener dos sacos”, concluyó el máximo jonronero puertorriqueño en la historia de las Mayores con 473 jonrones.

Delgado jugó 17 temporadas en la MLB con Toronto Blue Jays, Marlins y New York Mets. Bateó para .280 e impulsó 1,512 carreras. Ahora, el Comité de la Era Contemporánea volverá a reunirse en diciembre 2028 para una nueva elección.



Sigue leyendo:

· Jeff Kent entra al Salón de la Fama del Béisbol; Bonds y Clemens vuelven a quedar fuera en votación

· Mauricio Sulaimán pide apoyo para que Fernando Valenzuela entre al Salón de la Fama

· Donald Trump defiende a Roger Clemens, lo compara con Pete Rose y pide su inclusión al Salón de Fama