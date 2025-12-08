Frío extremo azota Nueva York mientras autoridades instan a tomar precauciones

El inicio de una nueva semana da paso al frío extremos que está envolviendo a la región de Nueva York, y las autoridades están alertando a los residentes que mantengan las salidas en el tiempo libre al mínimo.

Se pronostican temperaturas alrededor de los 14 °F este lunes debido al frío ártico que flagela el área metropolitana de Nueva York, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las temperaturas máximas no superarán el punto de congelación y las ráfagas de viento podrían llegar a las 28 mph.

Eso se puede traducir que este lunes será el día más frío desde febrero de este año, indicó la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM).

Los funcionarios del estado hicieron un llamado a los ciudadanos a permanecer en casa tanto como sea posible para evitar la exposición al frío.

“Vístase con varias capas y cúbrase toda la piel expuesta. Esté atento a la congelación, que se manifiesta como entumecimiento, palidez o piel cerosa“, señaló en X el Departamento de Manejo de Emergencias. “Esté atento a la hipotermia, que se manifiesta como escalofríos, confusión o somnolencia. Llame al 911 si presenta estos síntomas”.

Arctic cold will grip the region Monday and Tuesday. Monday will be the coldest day since February, and the cold will be severe enough to damage exposed skin in minutes. Stay indoors if possible and keep time outside to a minimum.



Dress in layers and cover all exposed skin.… — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) December 7, 2025

La agencia en cuestión recuerda a los neoyorquinos que los propietarios deben mantener sus edificios a una temperatura mínima de 68 °F durante el día cuando la temperatura del exterior llegue a 55 °F, y una temperatura mínima de 60 °F por la noche, independientemente de la temperatura exterior, en la temporada de calefacción, que se extiende hasta el mes de mayo.

El agua caliente debe mantenerse a una temperatura mínima de 118 °F durante todo el año. Si los problemas con la calefacción y el agua caliente no pueden ser resueltos a tiempo, se debe reportar al 311, informó Gothamist.

Los citadinos preocupados por las personas sin hogar que corren el riesgo de sufrir de hipotermia al aire libre pueden llamar también al 311 para obtener ayuda de los equipos de asistencia social de la ciudad, quienes laboran para conectar a las personas con refugios. En caso de alguna emergencia, las autoridades recomiendan comunicarse con el 911.

A cold frontal passage tonight will keep temperatures below freezing during the day on Monday. #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/Fzd4f1Rapp — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 7, 2025

Por su parte, la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) apuntó que se está preparando para el frío extremo, monitoreando las condiciones climáticas del metro, los autobuses y los trenes cercanos.

La agencia señaló que instruyó a los conductores de autobús a reducir la velocidad, evitar frenazos repentinos y limpiar el hielo y la escarcha en los autobuses antes de empezar a conducir.

Asimismo, los pasajeros pueden consultar la aplicación en el sitio web de la MTA para obtener la información más reciente sobre el servicio de transporte público.

En este sentido, se espera que para el martes haya una temperatura máxima de aproximadamente 34 grados en Central Park, con sensación térmica de entre 20 y 30 grados, de acuerdo con el NWS. Se espera ráfagas de viento de hasta 22 mph el martes en la noche.

Para el miércoles, se pronostica que la temperatura máxima llegue a los 7 grados, y actualmente hay probabilidad de lluvias.

