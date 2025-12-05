Bajas temperaturas y fuertes nevadas afectarán amplias zonas de EE.UU. durante el fin de semana, advierte el NWS

Las bajas temperaturas, las nevadas intensas y varios fenómenos invernales continuarán impactando a amplias regiones de Estados Unidos durante el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

En su reporte más reciente, el Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés) advirtió que el clima severo afectará desde los Grandes Lagos hasta el interior del noreste del país, además del noroeste del Pacífico, las Montañas Rocosas y las Llanuras del Norte.

La agencia adelantó que, además de la nieve generalizada, una combinación de aire ártico y precipitaciones intensas podría generar condiciones peligrosas para millones de residentes, incluidas inundaciones repentinas y temperaturas bajo cero capaces de romper récords históricos.

Nevadas intensas en varias regiones del país

El WPC pronostica que las nevadas se extenderán desde las Llanuras del Norte hasta las zonas alta y central de los Grandes Lagos entre el viernes y el fin de semana. Durante el sábado, una “fuerte oleada de aire ártico proveniente del oeste de Canadá comenzará a desplazarse hacia el sureste, rumbo al norte de Estados Unidos”, señaló la agencia.

En el noroeste, una zona de nieve en expansión se formará sobre el norte de las Montañas Rocosas a primeras horas del sábado, avanzando hacia las Llanuras del Norte. Los Cascades y las cordilleras del norte de las Montañas Rocosas permanecen bajo alerta de tormenta invernal, con acumulaciones previstas de entre 8 y 14 pulgadas (20 y 35 centímetros). Sin embargo, en las cimas más elevadas podrían registrarse cantidades mucho mayores, de 24 a 35 pulgadas (60 a 90 centímetros).

Los valles montañosos también enfrentarán acumulaciones significativas, con registros previstos de entre 29 y 59 pulgadas (75 y 150 centímetros), según el NWS. Aunque la mayor parte de esta nieve se concentrará en zonas montañosas, también se pronostica una mezcla invernal para áreas adyacentes del norte y centro de la Gran Cuenca y las Altas Llanuras del Norte.

En Colorado, el viernes también se anticipa caída de nieve en las Montañas Rocosas, aunque el fenómeno perderá fuerza hacia la noche.

En algunas regiones de EE.UU. caerán hasta 60 pulgadas de nieve en este fin de semana. (Foto: Michael Dwyer/AP)

Aire ártico y récords de frío en el noreste

Además de las nevadas, las temperaturas extremadamente bajas serán protagonistas. “Otro frente frío traerá temperaturas extremadamente bajas a partes del Medio Oeste y luego al norte del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra el viernes por la mañana”, advirtió el Centro de Predicción Meteorológica.

Debido a la entrada de aire ártico, varias áreas desde el Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra podrían registrar temperaturas que superen récords de bajas históricas. Estas condiciones se suman a una semana marcada por sensaciones térmicas peligrosas y alertas por exposición prolongada al frío.

Las autoridades meteorológicas señalan que las temperaturas permanecerán muy por debajo del promedio en la mayor parte del este y centro de EE.UU., creando condiciones adversas tanto para residentes como para viajeros. Los expertos recomiendan tomar precauciones adicionales, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, cuando el frío será más intenso.

Lluvias fuertes e inundaciones en la Costa del Golfo

Mientras el norte del país lidia con nieve y temperaturas extremas, la Costa del Golfo enfrentará un escenario diferente, pero igualmente peligroso. El NWS anticipó lluvias moderadas a fuertes que podrían derivar en inundaciones repentinas, especialmente en zonas con drenaje deficiente.

Estas lluvias están asociadas a un sistema frontal que interactuará con aire cálido y húmedo del Golfo de México, generando bandas de precipitación intensa. Las autoridades recomiendan monitorear los avisos locales y evitar conducir en áreas con acumulación de agua.

Recomendaciones para la población

Ante este panorama de fenómenos invernales simultáneos, el NWS pidió a los residentes mantenerse informados mediante alertas locales y tomar medidas de seguridad, tales como:

* Evitar viajes no esenciales en zonas bajo alerta de tormenta invernal.

* Proteger tuberías y equipos exteriores de las temperaturas extremas.

* Abrigarse adecuadamente y limitar el tiempo en exteriores.

* Preparar suministros en caso de cortes de energía.

* No intentar cruzar calles o carreteras inundadas.

El clima severo seguirá evolucionando en los próximos días, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a actualizaciones oficiales.

