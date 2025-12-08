Guillermo del Toro y Diego Luna destacan entre los mexicanos nominados a los Golden Globes 2026

La presencia mexicana destacó en el anuncio de las nominaciones de los Golden Globes 2026, reveladas este lunes, gracias al reconocimiento a dos figuras clave: Guillermo del Toro y Diego Luna.

El cineasta tapatío fue nominado en la categoría de Mejor Dirección por su cinta ‘Frankenstein’, la cual tuvo primero un estreno en salas de cine antes de llegar de forma exclusiva a Netflix, despertando gran interés rumbo a la temporada de premios.

Del Toro competirá con Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’), Ryan Coogler (‘Sinners’), Jafar Panahi (‘It Was Just an Accident’), Joachim Trier (‘Sentimental Value’) y Chloé Zhao (‘Hamnet’).

Además, ‘Frankenstein’, un proyecto largamente deseado por el ganador del Óscar, obtuvo un total de cinco nominaciones en los Golden Globes, incluyendo Mejor Película de Drama, Dirección, Actor, Actor de Reparto y Música Original.

En el ámbito televisivo, Diego Luna recibió una nominación como Mejor Actor en una Serie Dramática por su papel protagónico en ‘Andor’, producción perteneciente al universo de Star Wars.

El actor mexicano competirá con Sterling K. Brown (‘Paradise’), Gary Oldman (‘Slow Horses’), Adam Scott (‘Severance’), Noah Wyle (‘The Pitt’) y Mark Ruffalo (‘Task’).

Este reconocimiento confirma la positiva recepción de la segunda temporada de ‘Andor’, disponible en Disney+, que fue aclamada tanto por la crítica especializada como por el público.

Finalmente, se anunció que la comediante Nikki Glaser volverá como anfitriona de la ceremonia, programada para el 11 de enero, la cual será transmitida por CBS y en la plataforma de streaming Paramount+.

