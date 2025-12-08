Hipotecas a largo plazo: la tasa promedio desciende al 6.19% en EE.UU.

Las tasas hipotecarias en EE.UU. a 30 años se situaron este viernes en 6.19%, cerca de su punto más bajo del año, gracias a decisiones de la Reserva Federal (Fed) de reducir sus tasas de referencia y el rendimiento de los bonos del Tesoro; un reporte que impulsaría la compra de vivienda en un entorno económico incierto.

Las tasas descendieron desde el 6.23% que reportaron la semana pasada, según informó la empresa compradora de hipotecas, Freddie Mac, en un dramático descenso de los picos alcanzados el año pasado, cuando la tasa promediaba el 6.69% a principios de diciembre.

Se trata de la segunda caída semanal consecutiva de la tasa promedio, tras tres aumentos consecutivos. Además, esta cifra es el nivel más bajo desde el 30 de octubre, cuando llegó al 6.17%, su nivel más bajo en más de un año.

Los costos de los préstamos hipotecarios a tipo fijo a 15 años, que utilizan comúnmente los propietarios que refinancian sus hipotecas, también registraron una bajada: La tasa media se situó en 5.44%, frente al 5.51% que registraron la semana pasada. Hace un año, esta tasa estaba en el 5.96%, según Freddie Mac.

Los factores que influyen en el costo de las tasas hipotecarias

El valor de las tasas hipotecarias está influenciado por diversos factores: las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) sobre la política de tasas de interés hasta las expectativas de los inversores en el mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente, siguen el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que las entidades crediticias utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento del bono a 10 años se situó en 4.1% al mediodía del jueves, un ligero aumento respecto al 4% que registraron el miércoles pasado.

Todas estas disminuciones permiten incrementar el poder adquisitivo de los compradores de vivienda. Este otoño, estas tasas aumentaron la venta de vivienda anteriormente ocupadas en octubre, en términos anuales, por cuarto mes consecutivo.

Aun así, la asequibilidad se mantiene complicada para muchas personas que buscan adquirir vivienda tras años de precios desorbitados. Sin embargo, la incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral mantienen a muchos compradores potenciales al margen.

Si bien la economía estadounidense luce sólida la contratación se mantiene lenta y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente.

Las tasas hipotecarias comenzaron a bajar este verano, previo a que la Reserva Federal decidiera en septiembre recortar su tasa de interés principal por primera vez en un año. La Fed volvió a bajar su tasa de interés base en octubre y se espera un tercer recorte la próxima semana, durante la próxima reunión del banco central.

“Un recorte de tasas en diciembre, que el mercado espera ampliamente, podría aliviar aún más la presión sobre las tasas hipotecarias a medida que el año llega a su fin, impulsando el poder adquisitivo a medida que se acerca el nuevo año”, dijo Hannah Jones, analista senior de investigación económica en Realtor.com a The Associated Press.

Sin embargo, la Fed no fija las tasas hipotecarias, por lo que una reducción de sus tasas no necesariamente genera bajas en el costo de los préstamos hipotecarios.

El otoño pasado, después de que la Reserva Federal recortara su tasa por primera vez en más de cuatro años, las tasas hipotecarias subieron, ligeramente por arriba del 7% en enero de este año. En ese momento, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se estaba cerca del 5%.

Los economistas de Realtor.com, Zillow y Bright MLS generalmente pronostican que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se mantendrá ligeramente por encima del 6% el próximo año.

