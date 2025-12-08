Irán confirma segundo vuelo con deportados desde Estados Unidos

Un segundo avión con ciudadanos iraníes deportados por el gobierno de Donald Trump salió del territorio estadounidense, así lo confirmaron funcionarios de Irán, en medio de la proyección de Washington de enviar de vuelta a cientos de prisioneros al país persa.

El funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Mojtaba Shasti Karimi, reconoció la deportación de 55 iraníes, señaló un informe publicado este lunes por la agencia de noticias Mizan, adscrita al poder judicial de Irán.

“Estos individuos anunciaron su voluntad de regresar tras la continuación de la política antiinmigratoria y discriminatoria contra los ciudadanos extranjeros, particularmente los iraníes, por parte de Estados Unidos”, señaló Karimi.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, también había anticipado el domingo el plan para que 55 iraníes regresaran.

Argumentos de EE.UU. por las repatriaciones

La versión estadounidense afirma que la repatriación se debe a motivos legales. Baghaei indicó que, de acuerdo con las afirmaciones estadounidenses, “los iraníes fueron repatriados por razones legales y por violación de las normas de inmigración”.

Hasta la mañana del lunes, el gobierno de EE. UU. no había reconocido de forma inmediata la realización de este vuelo de deportación. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de EE. UU. no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Las deportaciones se llevan a cabo mientras las tensiones entre Irán y EE.UU. se mantienen elevadas. Esta situación sigue al bombardeo estadounidense de instalaciones nucleares iraníes ocurrido durante el conflicto de 12 días entre Teherán e Israel en junio.

Temor por políticas iraníes por represiones

Por otra parte, activistas internacionales han expresado preocupación por el retorno de estas personas a Irán. El gobierno teocrático iraní ha intensificado la represión contra intelectuales y está ejecutando prisioneros a un ritmo que no se veía en décadas.

Estas deportaciones ilustran una colisión entre una de las prioridades principales del presidente Donald Trump, reprimir la inmigración irregular, y una práctica histórica de décadas de EE. UU. de recibir a disidentes, exiliados y otros iraníes desde la Revolución Islámica de 1979, informó NBC News.

Las autoridades iraníes ya habían reconocido en septiembre que la política de la administración Trump podría resultar en la devolución de hasta 400 ciudadanos iraníes. El primer vuelo bajo esta política se había efectuado ese mismo mes, llegando a Teherán.

Sigue leyendo:

– ICE pide arresto de indocumentado acusado de apuñalar a una persona en un tren de Charlotte

– Mexicanos encabezan detenciones migratorias de ICE en los primeros meses de Trump

– Muere inmigrante guatemalteco bajo custodia de ICE por supuestas causas naturales