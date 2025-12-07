Mexicanos encabezan detenciones migratorias de ICE en los primeros meses de Trump

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos arrestó a más de 75,000 personas sin ningún antecedente criminal durante los primeros nueve meses del gobierno de Donald Trump.

Así lo reveló este domingo NBC News citando datos obtenidos del Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley. Las cifras, que abarcan del 20 de enero al 15 de octubre, provienen de una oficina interna del ICE responsable de compilar información sobre arrestos, detenciones y deportaciones.

Según el reporte, quienes no tenían historial delictivo representaron más de un tercio de los 220,000 detenidos en las redadas migratorias desplegadas en ese periodo, pese a que estas operativos estaban oficialmente dirigidos a “los criminales más peligrosos”.

Cifras parciales y alcance aún mayor

El análisis no incluye las detenciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que este año también llevó a cabo amplias redadas en ciudades como Los Ángeles. NBC News señala que, al excluir estas operaciones, el número real de migrantes sin antecedentes arrestados podría ser significativamente mayor.

Además, en el caso de los detenidos que sí poseían historial penal, la información recopilada por ICE no distingue entre infracciones menores y delitos graves, como homicidio o agresión sexual, lo que dificulta comprender el perfil exacto de los arrestados.

Mexicanos, los principales detenidos

Los datos del Deportation Data Project indican que casi el 90% de los arrestados por ICE hasta mediados de octubre eran hombres.

La nacionalidad predominante era la mexicana, seguida por migrantes de Guatemala y Honduras, reflejando la tendencia histórica de las operaciones de detención en Estados Unidos.

No está claro cuántas de estas personas han sido finalmente deportadas, pero el análisis muestra que casi 23,000 fueron ubicadas en la categoría de deportación voluntaria, un mecanismo que permite al migrante abandonar el país por su cuenta evitando una orden formal de expulsión.

