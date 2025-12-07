Real Madrid cae 0-2 ante Celta y pierde terreno en LaLiga ante el Barcelona

El Real Madrid volvió a tropezar este domingo en su regreso al Santiago Bernabéu, 36 días después de su último partido como local. El equipo de Xabi Alonso cayó 0-2 frente al Celta de Vigo, en un duelo marcado por la falta de claridad ofensiva, dos expulsiones y una nueva oleada de problemas defensivos.

El conjunto blanco llegaba al encuentro tras encadenar tres empates consecutivos como visitante en LaLiga (una racha que le hizo perder el liderato) y una victoria sólida ante el Athletic Club. Sin embargo, lejos quedó la eficacia mostrada en San Mamés, donde el 0-3 parecía haber marcado un punto de inflexión.

Un Madrid sin puntería y con bajas clave

Arda Güler tuvo las mejores oportunidades de la primera mitad, incluida una ocasión clarísima al minuto 37, pero el joven turco no logró superar a un inspirado Andrei Radu. La otra acción peligrosa llegó en una transición: un pase largo de Tchouaméni dejó a Vinícius solo ante el portero, aunque el brasileño llegó forzado y el rumano ganó el mano a mano.

Del otro lado, Pablo Durán también exigió a Courtois en un duelo individual que pudo abrir el marcador al 41’. El atacante volvió a exponer la fragilidad defensiva del Madrid, un problema agravado por la situación en la enfermería.

Carvajal, Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba y Mendy estaban fuera por lesión, y Éder Militao se sumó a la lista con una dolencia muscular “preocupante” en los isquiotibiales de la pierna izquierda, según fuentes del club.

El Celta golpea y el Madrid se descompone

Cuando más se esperaba un paso adelante del Real Madrid, fue el Celta el que encontró el camino al gol. Williot Swedberg, que ingresó en el descanso, firmó un remate de tacón de gran calidad tras un centro de Bryan Zaragoza para el 0-1 en el minuto 54, culminando una jugada colectiva que desajustó por completo a la defensa local.

A la falta de respuestas futbolísticas se sumó la desesperación. Fran García vio dos amarillas en apenas 73 segundos, dejando al Real Madrid con diez hombres y aún más lejos de cualquier intento de reacción.

Con un jugador menos, el equipo blanco tiró de carácter más que de ideas, mientras el Celta se ordenó en defensa, ganó metros apoyado en Borja Iglesias y resistió las escasas aproximaciones merengues.

Kylian Mbappé, que venía de una racha de siete goles en tres partidos, apenas participó y falló una vaselina al 77’. Minutos después, Gonzalo García cabeceó desviado en el segundo palo en la última opción clara del equipo.

En el tiempo añadido, el Real Madrid se quedó con nueve tras la expulsión de Álvaro Carreras, quien vio dos tarjetas amarillas por protestar. Y en la acción siguiente, Swedberg firmó su doblete al 90+3’, sellando el 0-2 definitivo ante un Madrid completamente superado.

Con esta derrota, el Real Madrid suma apenas seis puntos de los últimos 15 en juego y profundiza su mal momento. Lo que fue una ventaja de cinco puntos sobre el Barcelona tras el clásico del 26 de octubre ahora se ha convertido en una desventaja de cuatro unidades.

El Celta, por su parte, se lleva tres puntos históricos del Bernabéu y alcanza los 19 puntos en la clasificación.

Sigue leyendo:

–Scaloni advierte que “en el fútbol no hay nada fácil” tras conocer el grupo de Argentina en el Mundial 2026

–Partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Nueva York y Nueva Jersey

–“Es nuestro”: Donald Trump asegura que Estados Unidos tiene altas probabilidades de ganar la Copa del Mundo 2026