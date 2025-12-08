Escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York: el otro gran reto para Mamdani

El 1 de enero Zohran Mamdani juramentará como nuevo alcalde de la Ciudad de Nueva York y dentro del rosario de expectativas que genera su llegada a la administración municipal está lo que bajo su mando le esperará a las más de 1,700 escuelas públicas que integran el sistema de educación en los cinco condados.

Y es que a pesar de que la administración saliente defiende el progreso que ha realizado en diferentes áreas que han puesto a los planteles por un mejor camino, padres de familia, estudiantes y organizaciones insisten en que la próxima administración municipal debe meterle mano a problemáticas de antaño como el tamaño de las clases, calidad en la educación, programas extracurriculares y apoyo mental y emocional, entre otros.

Los avances en campos como lectura, la enseñanza de matemáticas, el apoyo a la dislexia, la ampliación de programas para alumnos superdotados, la formación técnica y profesional y el aumento al acceso a los programas de preescolar y jardín de infancia, son algunos de los avances que destaca la Alcaldía de Eric Adams.

La construcción de nueve nuevas escuelas para el ciclo escolar 2024-2025 y más de 26,000 cupos y 5,000 nuevos cupos en programas extracurriculares y aprendizaje inclusivo para ayudar a estudiantes con discapacidad y a alumnos que no hablan inglés como primer idioma, son otras de las preseas a mostrar.

Y uno de los principales clamores que líderes comunitarios le ruegan a Mamdani tener en cuenta a la hora de echar a andar sus planes de trabajo en el Departamento de Educación, que se mueve con n presupuesto anual de $42,800 millones, es poner fin a salones de clase sobrepoblados.

Así lo advierte Leonie Haimson, directora de la organización Class Size Matters, quien recalca que el principal problema al que se enfrentará el mandatario local es cómo cumplir con la ley sobre el tamaño de las clases, que exige que el 80% de las clases se ajusten a los límites de reducción de alumnos el próximo año, y el 100 % al año siguiente.

“Si bien el Departamento de Educación afirma que necesitará construir entre 75,000 y 100,000 nuevos cupos escolares para cumplir con la ley, el plan de inversión solo contempla la financiación de unas 33,000 plazas”, dijo Haimson.

“Presumiblemente, se necesitarían muchas menos escuelas nuevas si simplemente adaptaran sus políticas de admisión a la ley y equilibraran la matrícula entre las escuelas cercanas, algo que hasta ahora se han negado siquiera a considerar”, agregó la defensora de los estudiantes, quien manifestó una preocupación adicional.

“La segunda necesidad más urgente sería detener la rápida expansión de los programas de Inteligencia Artificial utilizados en las escuelas, sin ningún tipo de control ni restricción, y posiblemente revertir esta tendencia”, mencionó Haimson.

“Se ha demostrado que estos programas vulneran la privacidad, emplean algoritmos discriminatorios por motivos raciales y dificultan el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades cognitivas de los estudiantes”, dijo. “Además, el rápido crecimiento del uso de la IA en general está teniendo un impacto destructivo en el medio ambiente, tanto a nivel local como global”.

Rohini Singh, directora del Proyecto de Justicia Escolar de AFC, menciona además que otra de las prioridades que debe asumir la nueva administración es invertir en programas de consejería escolar, tanto para estudiantes activos en las escuelas como para aquellos que por diferentes circunstancias salen de los planteles y luego regresan.

Casi la mitad de los niños que estudian en las 1,700 escuelas públicas de NYC son latinos. Edwin Martinez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

“Alrededor de la mitad de los estudiantes detenidos o internados tienen discapacidades, y los datos de asistencia muestran que demasiados jóvenes no regresan a la escuela después de volver a casa”, dijo Singh.

“La ciudad necesita aumentar el número de psicólogos escolares y proveedores de servicios para identificar y atender las necesidades educativas especiales de los estudiantes mientras se encuentran en centros de internamiento”, destacó. “Y brindar apoyo continuo antes y después de que regresen a casa para garantizar que se reincorporen a la escuela y reciban la instrucción y los servicios que necesitan para tener éxito”.

El sentir es compartido por padres de familia como José Rojas, quien tiene dos hijos adolescentes en la escuela secundaria y quien pide que la próxima administración municipal trabaje en un plan para elevar la calidad de la educación en todos los planteles, al tiempo que pidió que se aumenten los programs extracurriculares en artes, deportes y ciencias para los niños.

“Sabemos que un alcalde no viene con una varita mágica resolver todo lo que otros alcaldes no han hecho durante muchos años, pero espero que Mamdani mejore las condiciones de los estudiantes no solo en los salones de clase sino que haya más exigencia y que se invierta en proyectos para mantener ocupados a los jóvenes después de clases”, dijo el padre colombiano.

“Hay mucha mediocridad en muchas escuelas donde da pena ver que niños de secundaria ni siquiera saben leer ni escribir bien. Eso hay que corregirlo, pero al mismo tiempo hay que motivarlos con actividades que les gusten y que les desarrollen otras habilidades”, agregó el inmigrante.

Maria Odom, directora ejecutiva de la organización Defensores de Niños de Nueva York, recalca que junto a la educación académica que se proporciona a los estudiantes de las escuelas públicas de la Gran Manzana, donde se estima que el 41% son latinos, el 25% afroamericanos, el 17% asiáticos y el 14% blancos, es urgente atender el comportamiento de los estudiantes.

“La Ciudad no está satisfaciendo las necesidades de los estudiantes con problemas de conducta y salud mental”, dijo la activista. “La Ciudad debería invertir en la expansión de las clínicas de salud mental en las escuelas, contratar especialistas en conducta y crear más programas escolares diseñados para atender a los estudiantes con los problemas de conducta más graves”.

Y aunque más allá de su programa de $12 millones de dólares para hacer que estudiantes que terminen sus estudios de secundaria se formen como maestros, a quienes está ofreciendo incentivos atractivos el alcalde electo no se ha referido en detalle, ha manifestado que la educación también es una de sus prioridades.

“Los temas de educación y seguridad pública siguen siendo de suma importancia”, aseguró Mamdani, quien ha dejado ver que espera promover algunos cambios como revisar las escuelas de niños superdotados que entran desde kinder y tener un sistema de “cogobernanza” en lugar del control total de las escuelas por parte del alcalde. Asimismo, defiende que se promuevan y mejoren los currículos de lectoescritura y matemáticas para garantizar una buena formación educativa en los niños que les garantice el éxito.

Mamdani parece estar a tono con buena parte de los clamores ya que insiste además en la necesidad de que se garantice que las escuelas públicas “cuenten con recursos distribuidos equitativamente, programas extraescolares sólidos, consejeros y enfermeras de salud mental y clases con un tamaño”.

Y en concreto sobre las necesidades que enfrentan en las escuelas los estudiantes latinos, el equipo de transición de la próxima administración Mamdani también reconoce que urgen mayores recursos para garantizar que se potencien todas sus habilidades y capacidades.

Así se lo dijo a El Diario, Dora Pekec, vocera del mandatario electo, tras insistir en que el próximo burgomaestre no se hará de la vista gorda ante las necesidades de las escuelas.

“Los estudiantes latinos representan el grupo demográfico más numeroso en las escuelas de la ciudad de Nueva York, y les debemos a ellos, y a todos los estudiantes, que nuestras escuelas reciban la financiación adecuada y que los recursos se distribuyan equitativamente para que todos puedan tener éxito”, aseguró la portavoz de Mamdani. “Esto implica contar con consejeros de salud mental y enfermeros en cada escuela, clases con un tamaño adecuado, alumnado integrado y nuestra iniciativa ‘De la Comunidad al Aula’ para reclutar educadores de primer nivel”.

Asimismo, el alcalde entrante ha recalcado su plan de contratar cada año a unos 1,000 nuevos profesores que alivien la sobrecarga y conservar a la planta actual de docentes de la que líderes neoyorquinos afirman está corta en unos 7,000 educadores.

Y sobre quién manejará las riendas del Departamento de Educación de la Ciudad durante su administración, que actualmente está a cargo de la Canciller Melissa Avilés Ramos, el alcalde electo no ha manifestado si busca mantenerla como jefe de las escuelas o si otro funcionario viene en camino.

Lo que sí se anunció recientemente, como parte el trabajo del equipo de transición, es un Comité de Juventud y Educación que busca precisamente sentar lineamientos para atender los retos en la enseñanza. Entre las personalidades que conforman el grupo de trabajo hay líderes que actualmente trabajan en la educación temprana hasta la universitaria.

Figuras como el canciller de CUNY, Felix Matos Rodriguez, Michael Mulgrew, de la Federación de Maestros (UFT), y Hasoni Pratts, de la National Urban League integran este comité, que al igual que los otros 16, será supervisado por las copresidentas del equipo de transición del Alcalde electo, Lina Khan, Grace Bonilla, Maria Torres-Springer y Melanie Hartzog.

Datos