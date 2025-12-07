Mamdani alerta a neoyorquinos: ¿qué deben hacer cuando se enfrentan a ICE?

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó este domingo un video dirigido a los residentes de la ciudad para recordarles cuáles son sus derechos cuando se enfrentan a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El mensaje, explicó, busca reforzar la protección de las comunidades migrantes y reafirmar el carácter inclusivo de la ciudad.

“Conozca sus derechos. Proteja a sus vecinos. Nueva York es, y siempre será, una ciudad para todos los inmigrantes”, destacó Mamdani al presentar la iniciativa, que surge días después de que agentes federales intentaran realizar redadas en la zona de Canal Street.

New York is — and always will be — a city for all immigrants. pic.twitter.com/nuntRzgEwq — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 7, 2025

En la grabación, el alcalde electo explica que ICE no puede ingresar a espacios privados —como residencias, escuelas o áreas no públicas de lugares de trabajo— sin una orden judicial firmada por un juez.

Advirtió, además, que los agentes pueden mostrar documentos que aparentan ser órdenes válidas, pero que no tienen carácter legal para autorizar un ingreso sin consentimiento.

Mamdani recalcó que cada persona tiene derecho a mantener la puerta cerrada, a guardar silencio y a preguntar repetidamente si puede retirarse en caso de estar detenida. También recordó que es legal grabar a los agentes mientras no se interfiera con un arresto ni con una investigación.

El alcalde electo insistió en la importancia de actuar con calma y evitar cualquier conducta que pueda interpretarse como obstrucción. “No se resista al arresto ni huya”, señaló en el video.

Por último, subrayó que el derecho a protestar está protegido por la Constitución y afirmó que su futura administración garantizará su respeto. “Nueva York siempre dará la bienvenida a los migrantes, y lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”, concluyó.

