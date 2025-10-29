Mánager de Mike Tyson desmiente algún “arreglo millonario” en la pelea con Jake Paul

A pesar de la contundente victoria de Jake Paul sobre Mike Tyson por decisión unánime, el rugido de la controversia no se ha apagado. Las redes sociales y ciertos críticos han sugerido que el combate, catalogado como un evento histórico por su transmisión en Netflix, fue un espectáculo preescrito o “arreglado” para asegurar un alto rendimiento económico y mediático.

Sin embargo, el equipo de ‘Iron Mike’ ha salido al frente para desmantelar estas especulaciones. Amer Abdallah, director de management de Tyson, ha sido la voz autorizada para defender la integridad del encuentro, asegurando que no hubo ningún tipo de guion.

Abdallah abordó directamente el rumor más persistente en el mundo del boxeo, utilizando un lenguaje enfático para disipar cualquier duda sobre la honestidad del evento: “Siempre me preguntan: ‘¿Hubo un trato? ¿Hubo algo [un arreglo]?’ Y les diré que la respuesta es absolutamente no.”

El mánager señaló que la preparación del ex campeón de peso pesado fue todo menos un acto de fachada. Tyson, de 58 años, se tomó su regreso al ring con una disciplina que contrasta con la idea de una pelea meramente teatral:

“Mike se tomó muy en serio la pelea y su preparación, trabajando ‘cinco o seis días a la semana’ con un equipo de profesionales.”

Tyson quería el nocaut al “100%”

Las declaraciones de Abdallah buscan deslegitimar la narrativa de que Mike Tyson habría aceptado una “bolsa de pago” para contenerse o seguir un guion que favoreciera la duración del combate o el resultado. Según su entorno, la intención del púgil era la victoria por la vía rápida.

“Mike Tyson no está jodidamente aceptando un día de pago para hacer nada. Él entró allí para sacar [noquear] a Jake al 100%.”

De esta forma, el mánager de la leyenda subraya que, a pesar de la derrota, el resultado de la pelea fue natural y el reflejo de la edad y la contundencia de un rival más joven, no el desenlace de un pacto preestablecido. La negativa del equipo de Tyson intenta cerrar un debate que ha ensombrecido uno de los regresos más mediáticos de la historia del boxeo.

