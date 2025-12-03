Selección de Estados Unidos anuncia amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

Al igual que su similar de México, la selección de Estados Unidos anunció el pasado martes que jugará un amistoso contra el conjunto nacional de Portugal liderado por Cristiano Ronaldo.

A través de un comunicado y en redes sociales, el USMNT informó que jugará cuatro partidos amistosos previo al inicio de la Copa Mundial 2026, que albergará junto a México y Canadá.

La selección de Portugal viajará a México el 28 de marzo para medirse al Tri en el Estadio Banorte (Estadio Azteca). Tres días después, el 31 de marzo, Cristiano y la comitiva lusa aterrizarán en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia.

Portugal y Estados Unidos se han enfrentado en siete ocasiones en toda su historia. Dos en Mundiales y cinco partidos amistosos. El balance es de dos victorias para Portugal y dos para Estados Unidos con tres empates. Ambas selecciones han marcado ocho goles.

En el Mundial de Corea-Japón 2002, Estados Unidos sorprendió con un triunfo 3–2 sobre la Portugal, un resultado que marcó la eliminación temprana de los lusos.

Doce años más tarde, en Brasil 2014, el duelo volvió a ser vibrante: un empate 2–2 en la fase de grupos, con gol agónico de Silvestre Varela que salvó a Portugal en el tiempo añadido.

Los amistosos han sido parejos. El primer cruce fue en Lisboa en 1978, con victoria local por 1–0. Portugal repitió triunfo en 1990, mientras que Estados Unidos se impuso en Chicago en 1992 durante la US Cup.

Los otros dos encuentros, en 1980 y en 2017, terminaron en empate. El último antecedente, jugado en Leiria, cerró con un 1–1 en el marcador.

Los amistosos de la selección de Estados Unidos

2026, you're up next.



Officially announcing our 4️⃣ matches this spring ahead of the FIFA World Cup! pic.twitter.com/IMBCQduJPS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) December 2, 2025

USMNT vs. Bélgica: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 3:30 PM ET en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia.

USMNT vs. Portugal: Martes 31 de marzo de 2026 a las 7:00 PM ET en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia.

USMNT vs. (Rival por confirmar): Domingo 31 de mayo de 2026 a las 3:30 PM ET en el Estadio Bank of America de Charlotte, North Carolina.

USMNT vs. Alemania: Sábado 6 de junio de 2026 a las 2:30 PM ET en el Estadio Solider Field de Chicago, Illinois.

