Este será el costo de las entradas para ver a Cristiano Ronaldo en Estados Unidos y México

El próximo mes de marzo de 2026 se llevará a cabo el partido amistoso entre la selección de Portugal contra el combinado nacional de México y Estados Unidos como parte de la preparación para lo que será su participación en la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en las mencionadas naciones y además en Canadá.

Este enfrentamiento ha generado altas expectativas y uno de los principales motivos es por la presencia de Cristiano Ronaldo para este enfrentamiento, pudiendo así concretar una de las mayores aspiraciones de los amantes del balompié mundial al poder ver al máximo goleador en la historia de este deporte.

Este enfrentamiento que sostendrá Portugal con la selección de México se realizará el próximo 28 de marzo, fecha en la que se celebrará la reinauguración del Estadio Banorte, también llamado Estadio Azteca. Para este compromiso, la venta de boletos comenzará el 10 de diciembre, lo que ha incrementado la expectativa por la posible presencia del delantero luso.

Cristiano Ronaldo con Portugal. (AP Photo/Peter Morrison)

Sin embargo, quienes cuenten con visa estadounidense tienen una segunda oportunidad para ver a Ronaldo fuera de México debido a que tres días después, el 31 de marzo de 2026, Portugal se enfrentará a Estados Unidos en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia, recinto que también se prepara para recibir a miles de aficionados que siguen la carrera de ‘El Bicho’.

Según la disponibilidad actual publicada en Ticketmaster, aún se pueden adquirir entradas tanto en venta directa como en reventa para el choque entre el conjunto estadounidense y los europeos. Los boletos más económicos rondan los $130 dólares para poder permitir que los hinchas asistan sin mayores gastos.

A pesar de esto, los precios varían considerablemente dependiendo de la zona del estadio. Las localidades más cercanas al terreno de juego alcanzan los $796 dólares, mientras que existen opciones en reventa situadas en los $468 dólares.

