Paramount lanza oferta por Warner Bros. Discovery y desafía el acuerdo de Netflix

Paramount presentó este lunes 8 de diciembre una oferta pública de adquisición en efectivo por Warner Bros. Discovery, en un movimiento que compite directamente con el acuerdo que la compañía ya había anunciado con Netflix.

Según un comunicado de Paramount, su propuesta valora a la empresa de entretenimiento en $108 mil 400 millones de dólares, lo que implica una prima del 139% sobre el precio que tenían las acciones de Warner en septiembre. En ese mismo documento, la empresa calificó la propuesta de Netflix como “inferior e incierta”.

“Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo”, afirmó David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount.

A diferencia del plan de Netflix, que busca comprar únicamente el estudio Warner Bros y la plataforma de streaming HBO Max, Paramount Skydance pretende adquirir el grupo completo de WBD, incluyendo su portafolio de canales de televisión.

Antes de evaluar una posible venta, Warner Bros. Discovery tenía previsto separar esos canales del resto del conglomerado, entre ellos CNN y Discovery, debido a sus expectativas de menor crecimiento ante la caída de la televisión por cable en Estados Unidos.

De hecho, Paramount Skydance fue el primer interesado en Warner Bros. Discovery y presentó al menos cinco propuestas antes de la que dio a conocer este lunes. Sin embargo, el consejo de administración de WBD optó por la propuesta de Netflix, que también se impuso a la del operador de cable Comcast.

“Nuestra oferta es la más alta entre las que están sobre la mesa”, aseguró Ellison en una entrevista con el canal CNBC.

La propuesta de Netflix valoraba a Warner Bros y HBO Max en $83 mil millones de dólares, incluyendo la deuda.

Con el objetivo de persuadir al consejo de WBD y a sus accionistas, Paramount Skydance ofreció financiar su propuesta completamente en efectivo, mientras que la de Netflix contempla una parte del pago en acciones.

El grupo logró reunir el financiamiento necesario apoyándose, en parte, en la fortuna de la familia Ellison. Su patriarca, Larry Ellison, es el segundo hombre más rico del mundo, con una riqueza estimada en $270 mil millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

El domingo, durante una ceremonia en Washington, el presidente Donald Trump manifestó dudas sobre la conveniencia de una fusión entre Netflix y Warner Bros. Señaló que Netflix ya tiene “una cuota de mercado muy grande”, lo que “podría ser un problema”.

La eventual fusión uniría a dos de las tres plataformas de video más grandes del mundo (excluyendo Amazon Prime por su modelo híbrido), con más de 300 millones de suscriptores en el caso de Netflix y 128 millones para HBO Max.

“Permitir que el primer servicio mundial de streaming se fusione con el tercero es malo para la competencia”, argumentó David Ellison.

Ellison cuenta con el respaldo de Trump, quien mantiene una relación cercana con su padre. Larry Ellison contribuyó financieramente a las campañas electorales del presidente estadounidense.

En julio, el director de Skydance obtuvo la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para adquirir Paramount, después de prometer cambios en la línea editorial de CBS, un canal del grupo que ha sido duramente criticado por Trump.

Sigue leyendo: