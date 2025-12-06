El impacto de la compra de Warner Bros. por Netflix en el futuro del cine y streaming

Netflix inició este viernes un proceso para revolucionar el mundo del streaming al concretar la compra de Warner Bros. Discovery por $82,700 millones de dólares, pero también para desafiar el statu quo de la industria de Hollywood y generando inquietudes sobre su impacto en la industria cinematográfica y la exhibición global.

Como parte del acuerdo, Netflix tendrá acceso al inmenso catálogo de Warer Bros, que incluye éxitos recientes como Harry Potter y Friends, como clásicos de todos los tiempos como Casa Blanca. El acuerdo tiene estimado concretarse en un periodo de entre 12 y 18 meses, después de que Warner complete la separación de sus operaciones de cable, como había anunciado, para separar sus cadenas CNN y Discovery.

Además, el acuerdo requiere de la aprobación de las autoridades regulatorias del gobierno, por temas de monopolio.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

¿Qué obtiene Netflix con el acuerdo?

Netflix es el servicio de streaming más grande del mundo, aunque su crecimiento se ha detenido en los últimos años, por lo que dejó de proporcionar cifras específicas de suscriptores en 2024, cuando anunció un volumen de 302 millones de clientes.

Aunque es más conocido por sus series y películas con guion, hace tres años comenzó a ofrecer una versión económica de su servicio con publicidad y también ha introducido videojuegos y deportes en directo. Con la adquisición agregará programas de gran éxito como: The Big Bang Theory, Los Soprano, Game of Thrones, El mago de Oz y la franquicia de cómics DC Universe.

Para la industria fílmica, adquirir Warner Bros., uno de los estudios cinematográficos más antiguos de Hollywood, con 102 años de antigüedad, implica acceso a una parte esencial del negocio cinematográfico, con tres de las cinco películas más taquilleras a nivel nacional: A Minecraft Movie, Superman y Sinners, así como la favorita al Oscar One Battle After Another.

Netflix y su perspectiva sobre la industria del cine

Pero el negocio de Netflix está en el streaming, no en los cines, aunque el acuerdo especifica que WBD continuará sus operaciones fílmicas de manera habitual, la pregunta es ¿hasta qué punto?

Durante el anuncio, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, declaró que “seguirán apoyando un ciclo de vida que comienza en el cine” para las películas de Warner Bros. Sin embargo, dijo que no cree que las “largas ventanas exclusivas sean favorables para el consumidor”.

Después de la pandemia, los estudios experimentaron con diferentes periodos de exhibición en salas. Antes de 2020 el periodo de exhibición de 90 días fue el estándar, pero ahora se acerca a los 45 días y, a menudo, se decide película por película.

The Writers Guild of America says the Netflix & Warner Bros merger “must be blocked”



“The world’s largest streaming company swallowing one of its biggest competitors is what antitrust laws were designed to prevent” pic.twitter.com/z9PNNk0i5B — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 5, 2025

En los últimos años, Netflix ha comenzado a estrenar sus películas en cines. Pero lo hace apenas unas semanas antes de su lanzamiento en streaming y su intención es solo poder participar en premios o hacer un gesto hacia los mejores cineastas.

Aunque Netflix también posee y varias salas de cine, incluido el Teatro París en Nueva York y el Teatro Egipcio en Los Ángeles.

Los próximos estrenos de Warner Bros.

El estudio tiene programado el estreno de varias películas interesantes para 2026, con títulos de alto perfil que incluyen Cumbres Borrascosas protagonizada por Margot Robbie en febrero, Supergirl en junio, Magia Práctica 2 en septiembre, la película sin título de Tom Cruise de Alejandro Iñárritu en octubre y Dune: Parte Tres de Denis Villeneuve en diciembre.

Para 2027, los estudios tienen programados los estrenos de secuelas de las películas planeadas para 2027 incluyen secuelas de Superman, A Minecraft Movie y The Batman.

A principios de este año, los estudios revelaron que su intención era realizar entre 12 y 14 lanzamientos anuales en sus cuatro sellos principales: Warner Bros. Pictures, DC Studios, New Line Cinema y Warner Bros. Animation.

Sin embargo, se desconoce hasta dónde está interesado Netflix en continuar con esta tendencia, por lo que el presidente y director ejecutivo de Cinema United, Michael O’Leary, dijo antes de que se conociera la fusión que ésta sería “una amenaza sin precedentes para el negocio de la exhibición global” y que “los reguladores deben analizar los detalles de esta transacción y comprender el impacto negativo que tendrá en los consumidores, la exhibición y la industria del entretenimiento”.

La exhibición en salas de cine no se ha recuperado del todo desde la pandemia. Antes de 2020, la taquilla nacional anual superaba regularmente los $11,000 millones de dólares. Desde entonces, solo ha superado los $9,000 millones de dólares una vez, en 2023, impulsada por Barbie.

Tampoco está claro si HBO y Netflix se convertirán en una sola plataforma, se mantendrán operando con suscripciones independientes o podrían ofrecer paquetes, como ocurre con Disney y Hulu. Netflix declaró el viernes que la incorporación de la programación de HBO y HBO Max ofrecerá a sus miembros “aún más títulos de alta calidad para elegir” y “optimizará sus planes”.

Los señalamientos de prácticas monopólicas

Sobre el tema regulatorio, Sarandos dijo tener “confianza en el proceso regulatorio”, del gobierno, aunque de momento no hay un pronunciamiento oficial.

Paramount Skydance, intentó adquirir WB pero su oferta fue relegada y, al enterarse del interés de Netflix, comenzó a reclamar que el acuerdo incurría en prácticas monopólicas. El director de Paramount, David Ellison, cuya familia es cercana a Trump denunció el jueves en una carta abierta parcialidad en el proceso para favorecer a Netflix.

A la protesta se sumó Comcast, que controla los estudios de cine Universal.

De hecho, la cadena CNBC, citando cuentes anónimas, reportó que Paramount ofreció el jueves por la noche $30 dólares por acción en efectivo, una oferta superior a los $27.75 dólares por acción de Netflix, que WB terminó aceptando.

La senadora demócrata Elizabeth Warren calificó el acuerdo como una “pesadilla antimonopolio” porque se formaría un “gigante mediático que controle casi la mitad del mercado de streaming”, y denunció al gobierno de Trump de crear un “sumidero de favoritismo político y corrupción”.

Por su parte, Cinema United, la cadena de cines más importante del país alertó que la fusión “supone una amenaza sin precedentes al negocio de exhibición (de películas)” porque el modelo de negocio de Netflix afectará negativamente a salas de todos los tamaños y en todo el mundo.

Su dirigente, Michael O’Leary, estimó que la fusión amenaza con “eliminar el 25% de la recaudación anual doméstica en taquilla si las cintas de Warner Bros que tradicionalmente tienen un estreno robusto en las salas desaparecen de los cines”.

Christopher Nolan, James Cameron, and Steven Spielberg on their way to stop Netflix from buying Warner Bros: pic.twitter.com/pnCAU4kclM — BLURAYANGEL 🦇 (@blurayangel) December 5, 2025

Mientras, un grupo de “productores de cine preocupados” envió al Congreso de EE.UU. una carta anónima por miedo a represalias laborales pidiendo “el nivel más alto de escrutinio antimonopolio” y expresó que Netflix “destruirá” el mercado del cine, según Variety.

También el afamado director James Cameron, dijo en un pódcast que la compra de WBD por parte de Netflix “sería un desastre” y dudó de la promesa de Sarandos de seguir proyectando las películas en cines.

