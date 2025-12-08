Paramount lanza una oferta pública de adquisición hostil sobre Warner Bros

La industria del entretenimiento vive uno de los mayores choques corporativos de su historia reciente: Paramount Skydance decidió atacar directamente y por sorpresa, lanzando una oferta pública de adquisición hostil para quedarse con la totalidad de Warner Bros. Discovery, desafiando así el acuerdo preliminar que Netflix anunció la semana pasada.

Una propuesta que supera a la de Netflix en valor y alcance

Paramount Skydance, liderada por David Ellison, anunció una oferta en efectivo de $30 por acción, lo que eleva el valor total de WBD a $108,400 millones, incluyendo la deuda.

Esta cifra supera ampliamente los $82,700 millones del acuerdo que Netflix selló el viernes para adquirir el estudio Warner Bros. y el servicio de streaming HBO Max.

La diferencia clave es el alcance: Paramount quiere quedarse con todo el conglomerado, incluidas sus cadenas de cable como CNN, Discovery, TNT y Cartoon Network, mientras que Netflix solo pretende adquirir los estudios y la división de streaming.

Paramount aseguró en un comunicado:

“Nuestra oferta pública ofrece un valor superior y un proceso de cierre más seguro y rápido”, al criticar la complejidad regulatoria del acuerdo con Netflix.

La compañía insiste en que los accionistas de WBD deberían ser quienes decidan, pues según Ellison, el consejo directivo de Warner está avanzando con una propuesta inferior.

Una batalla que ya mueve el mercado y la política

Tras conocerse la oferta, las acciones de WBD subieron hasta $28 por título, anticipando una posible guerra de ofertas que podría extenderse semanas. Las acciones de Paramount aumentaron cerca de 4%, mientras que Netflix cayó más de 3%.

El movimiento también tiene una dimensión política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que el acuerdo de Netflix podría ser un problema por la elevada cuota de mercado que resultaría tras la fusión.

Trump añadió que participará en la revisión del proceso antimonopolio, insinuando que la propuesta de Paramount podría enfrentar menos obstáculos regulatorios.

Cláusulas millonarias si Warner cambia de rumbo

El acuerdo de Netflix incluye fuertes penalidades:

-WBD deberá pagar $2,800 millones a Netflix si rompe el contrato para aceptar una oferta superior (como la de Paramount).

-Si es Netflix quien no logra la aprobación regulatoria, deberá compensar a WBD con $5,800 millones.

Esto complica la ruta de Paramount, que aun así decidió avanzar con una oferta hostil directamente a los accionistas, asegurando que Warner Bros. no respondió a las seis propuestas presentadas en las últimas 12 semanas.

La estrategia de Ellison y los poderosos aliados detrás de Paramount

La oferta de Paramount cuenta con un respaldo financiero excepcionalmente sólido:

-$54,000 millones en compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo Global Management.

-Inversión de la familia Ellison, incluido Larry Ellison, fundador de Oracle.

-Participación de Affinity Partners, fondo liderado por Jared Kushner, y de fondos soberanos de Arabia Saudita y Catar.

Las entidades extranjeras aceptaron no tener puestos en el consejo ni derechos de voto para evitar problemas de seguridad nacional.

Paramount afirma que la compra permitiría crear un grupo capaz de competir de frente contra Netflix y Disney. Ellison lo dijo con claridad:

“Creemos que nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte. Es en beneficio de la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica”.

Ellison aseguró en CNBC que, si gana la puja, su plan incluye fusionar CBS News con CNN para construir un servicio de noticias basado en la verdad y la confianza.

Netflix se defiende: sostiene que su acuerdo es mejor a largo plazo

Netflix, por su parte, sostiene que su propuesta dejará más valor final para los accionistas porque propone separar los canales de cable en una empresa independiente, lo cual considera que será más eficiente que integrarlos al estudio.

Además, argumenta que su participación en el mercado de streaming no debería verse de manera aislada, asegurando que compite también contra YouTube, TikTok, Amazon y Apple.

Un choque sin precedentes entre gigantes del entretenimiento

Este enfrentamiento entre Paramount y Netflix podría definir el futuro de Hollywood.

Si Paramount triunfa, controlaría uno de los catálogos más grandes del mundo, más de 30 películas para salas al año y dos cadenas de noticias nacionales.

Si gana Netflix, consolidaría una posición dominante sin precedentes en el streaming global.

