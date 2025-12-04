Consejos clave del IRS para organizar tus finanzas antes del inicio de la temporada de impuestos

Con el inicio de la temporada de impuestos por llegar, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) insta a los contribuyentes a organizar sus finanzas y estar listo para adaptarse a las próximas modificaciones fiscales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Prepararse con antelación puede evitar que cometas algún error y asegurar reembolsos rápidos, así como evitarte recibir alguna multa.

A finales de noviembre, el IRS publicó un comunicado para los contribuyentes donde los invita a conocer correctamente sus obligaciones fiscales, para evitar alguna sanción:

“Un poco de trabajo previo en la preparación de la documentación y la organización de la información ahora puede ayudarte a presentar las declaraciones de impuestos de forma rápida y precisa”, indica el documento.

Y agregó: “Tener los registros tributarios organizados ayuda a los contribuyentes a presentar declaraciones completas y precisas, y a evitar errores que podrían retrasar los reembolsos”.

Además, el IRS resalta la importancia de planificar con anticipación tu declaración anual para atender los cambios importantes que contiene la Big Beautiful Bill, que incluye modificaciones significativas en impuestos, créditos y deducciones federales.

“El IRS y el Departamento del Tesoro están trabajando para implementar la nueva legislación, incluyendo mecanismos para orientar a los contribuyentes sobre las nuevas deducciones fiscales, como la exención de impuestos sobre las propinas, la exención de impuestos sobre las horas extras, la exención de impuestos sobre los intereses de los préstamos de automóviles, la nueva deducción temporal para personas mayores y otros”, detalla el aviso.

También hay cambios en la forma en que los contribuyentes reciben sus reembolsos, ya que el IRS ha emprendido una campaña para, eventualmente eliminar los cheques de reembolso en papel para transitar hacia medios electrónicos, exclusivamente.

Las declaraciones de impuestos tienen como fecha límite el 15 de abril de 2026, pero para esa fecha, los contribuyentes deben contar con todos sus registros tributarios para presentarlas.

¿Qué modificaciones debes considerar para tu declaración de impuestos del 2026?

Confirma que tienes una cuenta activa en línea para el IRS, que te permita consultar declaraciones anteriores, realizar un seguimiento de los pagos y acceder a las transcripciones de impuestos

Revisa que tu información fiscal esté actualizada con cambios como: un nuevo trabajo, matrimonio, hijos o compra de una casa que pueda afectar las deducciones, retenciones o créditos

con cambios como: un nuevo trabajo, matrimonio, hijos o compra de una casa que pueda afectar las deducciones, retenciones o créditos Configura el depósito directo o confirma la información de tu cuenta para recibir reembolsos

o confirma la información de tu cuenta para recibir reembolsos Considera el uso de sitios web , software o el apoyo de profesionales de impuestos confiables una vez que los formularios estén listos para acelerar el procesamiento del reembolso y reducir errores y puedas presentar tu información sin contratiempos

, software o el apoyo de profesionales de impuestos confiables una vez que los formularios estén listos para acelerar el procesamiento del reembolso y reducir errores y puedas presentar tu información sin contratiempos Mantén un registro organizado de tus deducciones, recibos , donaciones caritativas, gastos educativos o médicos y toda la documentación que sustente la información que tendrá tu declaración

, donaciones caritativas, gastos educativos o médicos y toda la documentación que sustente la información que tendrá tu declaración Respalda los créditos y deducciones de tu declaración

y deducciones de tu declaración Recopila información de tus cuentas bancarias, formularios W-2 de su(s) empleador(es), 1099 de bancos y otros pagadores y registros de transacciones de activos digitales

