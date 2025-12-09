5 películas animadas para disfrutar en familia en Navidad

La Navidad es una época propicia para hacer una pausa, conectar con la magia de la temporada y compartir instantes especiales con quienes más queremos. Entre luces, melodías y tradiciones familiares, también surgen recuerdos que se construyen con las historias que disfrutamos juntos, especialmente cuando se trata de películas animadas.

Por eso, aquí tenemos cinco producciones ideales para revivir el espíritu navideño en familia. No están ordenadas según preferencia; cada una ofrece una perspectiva distinta sobre la ilusión, la generosidad y el significado emocional de estas fiestas. Todas destacan por su mensaje y su capacidad de unir a grandes y pequeños.

Opciones para disfrutar en familia

“La leyenda de Klaus” (2019) destaca como una obra visualmente excepcional. La historia sigue a Jesper, un cartero enviado al remoto y conflictivo pueblo de Smeerensburg, donde conoce a Klaus, un carpintero solitario que fabrica juguetes. Sus actos de bondad transforman la comunidad y reinventan el mito de Santa Claus con una sensibilidad profunda.

Por su parte, “El expreso polar” (2004) propone un viaje repleto de magia e imaginación. El relato acompaña a un niño que, durante la Nochebuena, aborda un misterioso tren con destino al Polo Norte. En el trayecto descubre la importancia de creer y mantener vivo el espíritu navideño, en una aventura marcada por emoción y música.

En “El origen de los guardianes” (2012) se presenta una historia épica que reúne a personajes icónicos como Santa Claus, el Hada de los Dientes y Jack Frost. Todos se unen para enfrentar a Pitch, un villano que amenaza con llevar oscuridad al mundo. Su energía festiva y su mensaje la convierten en una opción perfecta para estas fechas.

Otra alternativa es “El Grinch” (2018), basada en el clásico de Dr. Seuss. La cinta muestra al solitario Grinch decidido a arruinar la Navidad de Villaquién robando regalos y decoraciones. Sin embargo, una pequeña habitante cambia su visión del mundo. La película combina humor, ternura y un mensaje atemporal sobre el valor de la comunidad.

Finalmente, “Los fantasmas de Scrooge” (2009) recrea de forma gótica el célebre cuento de Charles Dickens. La trama sigue a Ebenezer Scrooge, un hombre avaro que recibe la visita de tres espíritus en Nochebuena. Sus viajes por el pasado, presente y futuro lo confrontan con la compasión, el arrepentimiento y la necesidad de transformar su vida.

Estas películas animadas no solo destacan por su atractivo visual, sino por la oportunidad que ofrecen para reunir a la familia, reír, emocionarse y recordar el verdadero sentido de la Navidad. Más allá de su narrativa, permiten construir momentos inolvidables con quienes amamos y celebrar una temporada marcada por la unión y la esperanza.