Aislinn Derbez reaparece en redes tras la inesperada muerte de su madre

A dos semanas del fallecimiento de su madre, Gabriela Michel, a causa de un infarto, la actriz mexicana Aislinn Derbez reapareció en redes sociales para compartir con sus seguidores cómo ha comenzado a transitar su proceso de duelo.

A través de sus Instagram Stories, la intérprete abrió una ventana a su intimidad emocional y mostró parte de la experiencia que vivió durante un retiro espiritual llamado “La Raíz”, organizado por su podcast La Magia del Caos.

En una serie de fotografías y videos, Aislinn documentó momentos del encuentro, un espacio que definió como fundamental para expresar su dolor y comprender su historia personal desde una perspectiva más profunda. Según relató, se trató de su segundo retiro del año con esta comunidad, al que incluso llevó a su madre en una ocasión previa, lo que dotó a la experiencia de un significado aún más especial.

“Es mi segundo retiro del año con esta compañía, a este me traje a mi mamá. Un viaje no sólo para entender nuestra historia, sino para transformarla. No se imaginan la gran experiencia y el trabajo personal que se hace aquí, pero sobre todo el apapacho que te dan todos los asistentes. Es hermoso”, escribió Aislinn.

Cabe mencionar que la hija mayor de Eugenio Derbez no estuvo sola en este viaje, pues su hermano, el actor y cantante Vadhir Derbez, la acompañó, reafirmando el vínculo cercano entre ambos y demostrando que está dispuesto a brindarle su apoyo incondicional en el proceso de aceptación de la muerte de su madre.

