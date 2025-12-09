Allanaron sede de la Asociación del Fútbol Argentino y otros 12 clubes por presunto lavado de dinero

La justicia de Argentina ordenó 33 allanamientos en la causa Sur Finanzas, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares en la investigación por supuesto lavado de dinero a la financiera de Ariel Vallejo.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso los procedimientos con órdenes de pedidos de información y también levantó el secreto fiscal sobre los investigados en el caso, informaron fuentes judiciales.

Se trata de procedimientos que había requerido en el caso la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.

Armella dispuso allanar la sede central de la AFA, su predio en Ezeiza y clubes que habrían tenido contratos de sponsoreo o bien obtenido préstamos de parte de Sur Finanzas.

Se buscó documentación contable sobre esas operaciones en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero que tiene a cargo el magistrado.

AHORA I Así allanan la sede de la AFA en la calle Viamonte al 1300. https://t.co/XGo2JXENJR pic.twitter.com/jKTkd3NO2Y — TN – Todo Noticias (@todonoticias) December 9, 2025

Varios clubes grandes allanados

Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.

También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

Los 33 allanamientos estuvieron a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con participación del área operativa de la DGI.

Los procedimientos empezaron a las 4 de esta madrugada, en los 33 domicilios en simultáneo.

Se investiga si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

