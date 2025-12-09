Condenan a cuatro años de prisión a mujer por extorsionar a Heung-min Son con falsa paternidad

Una de las estrellas de la Major League Soccer (MLS) se ha visto envuelto en un curioso y peculiar caso de extorsión. Se trata de Heung- min Son, atacante del LAFC. Una mujer en Corea del Sur fue condenada a cuatro años de cárcel por chantajearlo con una falsa paternidad.

De acuerdo con la agencia de noticias ‘The Associated Press’, el pasado lunes una mujer fue sentenciada a cuatro años de prisión por enviarle a Son una fotografía de una ecografía.

La mujer le notificó al jugador que era el padre y por tal motivo debía retribuirle la cantidad de 300 millones de wones ($220,000 dólares) para guardar silencio.

La mujer fue identificada como Yang. Este hecho ocurrió en 2024. Tras las investigaciones, se pudo determinar que la mujer estaba en complot con un hombre identificado como Yong y su objetivo era extorsionar a Son para obtener dinero.

La noticia salió a relucir gracias a que el pasado lunes el Tribunal del Distrito Central de Seúl concluyó que Yang “mintió” a Son, aunque no había confirmado quién era el padre del bebé que estaba esperando.

El tribunal dijo que Yang negó los cargos de extorsión e intento de extorsión. La mujer finalmente fue sentenciada a cuatro años de prisión.

Ya en mayo de este año, la agencia de noticias surcoreana Yonhap había informado sobre este caso. Una mujer de 20 años junto a hombre de 40 detenidos por intento de extorsión a Son.

En su momento, la detención ocurrió bajo el principio de presunción de inocencia. La extorsión se dio mientras el delantero jugaba todavía en la Premier League de Inglaterra con el Tottenham Hotspur.

Heung-min Son llegó a Los Angeles FC en agosto de 2025 tras dejar al Tottenham Hotspur luego de 10 años defendiendo sus colores.

En su primer año en la MLS firmó 12 goles en 13 partidos, más tres asistencias. De la mano de Son, LAFC pudo avanzar hasta las hasta semifinales de la Conferencia Oeste.



