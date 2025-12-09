Leyenda del Real Madrid ve a Kylian Mbappé igualando a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El histórico futbolista del Real Madrid, José María Gutiérrez ‘Guti’, llenó de elogios la impresionante carrera que está forjando el delantero francés, Kylian Mbappé, dentro del conjunto merengue al ser su máximo goleador en lo que va de temporada y demostrando que posee las habilidades necesarias para ser uno de los mejores jugadores de su país en toda la historia.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para AS, donde aseguró que de seguir en ese camino de alto nivel deportivo podría llegar a estar igualando a leyendas del deporte como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, considerados como dos de las máximas figuras en la historia del deporte por todo lo que han alcanzado dentro de sus carreras.

“A Cristiano no le va a superar nadie. Es un jugador que ha marcado una época en el Real Madrid y en el fútbol por su continuidad. Eso es lo más importante para cualquier jugador que quiera desbancar a Cristiano y a Messi, que les pongo a la misma altura. No vale hacer diez partidos buenos y cuando es el importante no estar. Ellos dos aparecían siempre. Ese es el reto que tienen Mbappé, Lamine o cualquier otro que se quiera acercar a ellos”, expresó.

Xabi Alonso compara a Mbapé y a Cristiano. Crédito: Jose Breton | AP

“Le va a pasar sí o sí. Estamos viendo una versión de Mbappé increíble. Está por encima del nivel del equipo. Gracias a él se ganan partidos y eso le hace a un jugador líder dentro del equipo. Kylian debe seguir por esa línea para meter en ese carro a más jugadores y veamos a un Real Madrid campeón”, agregó al considerar que sí superará la marca goleadora de Cristiano en una sola temporada.

Asimismo habló sobre si existe algún tipo de dependencia dentro del cuadro merengue por Mbappé, a lo que consideró que no debería de ocurrir por el gran número de estrellas que tienen dentro de su plantilla y que fortalecen aún más bajo las órdenes de Xabi Alonso.

“No debería ser así. El Madrid tiene grandísimos jugadores: Vinicius, Bellingham… Pueden y deben hacer muchos goles. Es verdad que ayudan en el juego, pero el Madrid no solo se tiene que basar en los goles de Mbappé. Hay muchísimos partidos y muy poco tiempo para recuperar. Eso influye, sobre todo en los equipos grandes. Al final se dejan puntos en campos en los que no se los deberían dejar. Esa continuidad es importante, por lo menos, para ganar LaLiga. La Champions es otra cosa, pero para LaLiga se necesita una racha de victorias”, detalló.

Confía en Xabi Alonso

Para finalizar, el Guti habló sobre la situación que vive Xabi Alonso dentro del Real Madrid y destacó que está completamente respaldado por Florentino Pérez ante el rendimiento que ha mostrado esta temporada con el equipo.

“Me ha sorprendido. Creo que hay más ruido fuera de lo que de verdad ha debido pasar dentro. Conociendo a Florentino, cuando apuesta por un entrenador lo hace hasta el final. Por lo menos en el 90% de las veces. Creo que Xabi es un grandísimo entrenador al que hay que darle tiempo. Venimos de un año malo y está haciendo las cosas bien. Hay que darle tranquilidad. Se está hablando excesivamente mal de él cuando es un grandísimo entrenador. Lo ha demostrado en el Leverkusen y lo va a demostrar en el Real Madrid. Estoy convencido que va a hacer grandes cosas aquí”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Paulinho lanza dura crítica al formato de la Liga MX

–Yankees y Mets en la pelea por los lanzadores Imai y King

–Xabi Alonso: “La lesión de Mili nos trastocó los planes”