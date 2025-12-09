Asesinan a machetazos al boxeador Josué David Hernández por defender a su hermana

Un acto heroico y de amor fraternal le terminó costando la vida al boxeador Josué David Hernández. Con tan solo 20 años, el mexicano fue asesinado de forma trágica cuando se interpuso entre su hermana y un agresor armado con un machete.

De acuerdo con el medio mexicano Quinto Poder, Hernández intentaba proteger a su hermana de una agresión por parte de su pareja sentimental. El hecho ocurrió en la colonia Nuevo Progreso en la calle Fleming en San Luis Potosí, el pasado 2 de diciembre.

BoxingScene are saddened to learn of the passing of promising boxer Josue David Hernandez.



Hernandez, aged just 20, was killed protecting his four sisters from an attacker with a machete at their home in Mexico City.



Rest in peace, champ. pic.twitter.com/OuXhtPgesm — BoxingScene.com (@boxingscene) December 8, 2025

En medio de la discusión, el púgil intervino para defender a su hermana y el agresor presuntamente tomó un machete y atacó al boxeador causándole heridas mortales.

Tras la sangrienta y violenta imagen, vecinos y ciudadanos que estaban en las inmediaciones llamaron a los servicios de emergencia. Un grupo de paramédicos llegó al lugar y socorrió a Hernández.

No obstante, la promesa del boxeo no pudo sobrevivir a las heridas y terminó siendo declarado muerto en el lugar. El agresor, pareja sentimental de la hermana de Josué David, huyó del sitio y se encuentra solicitado por las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una investigación sobre lo ocurrido. De momento no hay detenciones.

Josué David Hernández era considerado una promesa del boxeo en San Luis Potosí. Ya había participado en torneos estatales y logró acumular un récord invicto de tres victorias.

Hernández comenzó a entrenar boxeo a los 15 años en la Unidad Deportiva Simón Díaz y luego en el Centro Comunitario Progreso. Participó en torneos estatales como la Fenapo y el Jhons Club, donde ganó varios campeonatos. En 2026 estaba previsto que diera el salto al boxeo profesional.



