Biblioteca Pública de NY ampliará programas educativos para adultos gracias a aporte millonario

La Biblioteca Pública de Nueva York anunció ampliará sus programas de educación para adultos en sucursales de alto impacto comunitario gracias a una donación de $50 millones de dólares de los filántropos Lynne y Richard Pasculano.

El aporte realizado por los filántropos garantizará la continuidad de iniciativas que abarcan desde aprendizaje del inglés hasta desarrollo profesional y alfabetización digital, según anunció la Biblioteca.

La institución, que opera más de 90 sedes en El Bronx, Manhattan y Staten Island, explicó que la inversión fortalecerá especialmente los servicios dirigidos a comunidades con mayores necesidades educativas.

“Esta extraordinaria donación abrirá muchas puertas de oportunidades para los neoyorquinos y contribuirá significativamente a la misión de la Biblioteca de fomentar el aprendizaje permanente”, declaró Anthony W. Marx, presidente y director ejecutivo de la institución, quien calificó la donación omo un “hito importante” en su historia.

La Biblioteca señaló que este financiamiento se suma a contribuciones previas de la familia Pasculano, que ya había destinado $18,5 millones de dólares para apoyar la educación de adultos, incluida la creación del Centro de Aprendizaje Pasculano dentro de la Biblioteca de la Fundación Stavros Niarchos.

Como parte del reconocimiento institucional, el cargo de Vicepresidente de Bibliotecas Sucursales y Servicios al Usuario pasó a denominarse “Vicepresidente Pasculano de Bibliotecas Sucursales y Servicios al Usuario”.

Demanda en aumento

La demanda de estos programas continúa en aumento. La Biblioteca es el mayor proveedor no municipal de enseñanza del inglés en la ciudad, y solo en 2025 sus clases de ESOL superaron los 200.000 asistentes, afirmaron.

La institución aseveró que TechConnect, su iniciativa de capacitación digital, imparte miles de cursos que van desde habilidades básicas hasta desarrollo de aplicaciones. También mencionaron al Servicio de Carreras Profesionales, que acompaña a quienes buscan avanzar laboralmente mediante apoyo para emprendimientos, asesoría en currículums y preparación para entrevistas.

Con más de 125 años de servicio público, la Biblioteca Pública de Nueva York recibe alrededor de 16 millones de visitas anuales y millones de usuarios adicionales de todo el mundo que acceden a sus recursos en línea, una demanda que depende de financiamiento tanto público como privado para mantenerse.

