MoMA PS1, en Queens, será el museo gratuito más grande de la ciudad de NY a partir de 2026

El MoMA PS1, ubicado en Queens, se convertirá en 2026 en el museo gratuito más grande de la ciudad de Nueva York gracias a una donación de la emprendedora creativa Sonya Yu que permitirá eliminar el costo de entrada para todos los visitantes durante un período de tres años.

La institución confirmó que la gratuidad comenzará el 1 de enero de 2026 y que ampliará el programa previamente reservado a residentes locales para incluir a cualquier persona que visite el museo.

La medida acompañará la conmemoración del 50.º aniversario del PS1 y facilitará el acceso a toda su oferta artística, que ese año tendrá como uno de sus ejes la nueva edición de Greater New York, prevista para inaugurarse el 16 de abril.

Connie Butler, directora de Agnes Gund, destacó que el museo ha mantenido durante cinco décadas un compromiso activo con la difusión del trabajo de artistas contemporáneos y agradeció a Yu por la donación.

“Estoy profundamente agradecido por el apoyo transformador de Sonya Yu, que hará posible el acceso gratuito a nuestro oasis de arte y cultura contemporáneos aquí en Queens para todos. Gracias a la extraordinaria donación de Sonya, podemos invitar a aún más neoyorquinos y público de todo el mundo a participar en nuestro programa”, declaró Butler.

El anuncio también se alinea con los esfuerzos recientes del PS1 para mejorar la accesibilidad, entre ellos iniciativas de acceso lingüístico en inglés, español y chino, nuevas alianzas con organizaciones comunitarias y la continuidad de entradas gratuitas a eventos para residentes del Condado de Limerick.

Además de Greater New York, la gratuidad abarcará el conjunto de exposiciones y programas que formarán parte de la agenda del 50.º aniversario del museo.

