Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón, respondió a las críticas por su show en el concierto de Dua Lipa

La cantante Bu Cuarón, hija del reconocido cineasta Alfonso Cuarón, respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales tras su show como telonera en el último concierto de Dua Lipa en México.

Bu Cuarón fue la encargada de abrir el último concierto de la cantante británica en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México, como parte de la gira ‘Radical Optimism Tour’. Sin embargo, el show de la joven intérprete fue blanco de una gran cantidad de críticas en redes sociales.

En redes sociales cuestionaron la calidad del show y la habilidad de canto de Bu Cuarón, quien se presentó en el estadio junto a su hermano Olmo. Incluso muchos aseguraron que la intérprete obtuvo esta oportunidad por ser hija de uno de los directores mexicanos más famosos.

La joven artista reaccionó a las críticas en su contra publicando un video en el que se ve tocando el piano y cantando una versión propia del “Porque te vas”, una canción interpretada por la cantante hispano-británica Jeanette.

“Escuché que les interesaba como canto”, escribió Bu Cuarón en la descripción del video.

Bu Cuarón quiso poner fin a las críticas en su contra y demostrar que realmente tiene talento musical, Sin embargo, los malos comentarios continuaron y muchos usuarios hicieron señalamientos crueles en contra de la actriz.

La joven artista respondió también a varios comentarios que dejaron unos seguidores en su post. Una persona le comentó que intentara cantar en inglés porque su acento se escuchaba raro. Ante eso Bu respondió “”porque soy mitad italiana lol”.

Bu Cuarón explicó a otro usuario las dificultades que enfrentó antes de su presentación. “Porque llegué esa mañana con jetlag, porque no supe hace dos días antes, pero si quieres ver mis otras presentaciones, fue mi primer estadio y solo quiero mejorar”, respondió Bu Cuarón a una usuario.

Alfonso Cuarón respaldó la presentación de sus hijos en un breve mensaje. En una conversación en 2024, Bu Cuarón aseguró que su padre es una persona sumamente crítica y dijo que si algo no le gusta seguramente se lo diría.

“Mi papá es muy crítico, la verdad. Si no le gusta algo, la verdad me lo diría, pero escucha mi música y dice: ‘No mam… está poca madre’. Él es muy honesto y muy crítica”, indicó en una conversación con el locutor Jessy Cervantes.

