Dua Lipa sorprende al cantar ‘Bésame Mucho’ en su concierto en Ciudad de México

La cantante británica Dua Lipa deleitó a su público mexicano al cantar la icónica canción ‘Bésame Mucho’ de la pianista y compositora mexicana Consuelito Velázquez durante el primero de tres conciertos en Ciudad de México.

Dua Lipa se encuentra en la parte final de su gira ‘Radical Optimism Tour’ en Latinoamérica. La gira de la artista se ha caracterizado por las decenas de covers que ha hecho Dua Lipa de artistas nativos del país en el que se está presentando.

Dua Lipa sorprendió a los más de 65.000 fanáticos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México al honrar a la compositora mexicana Consuelito Velázquez interpretando uno de sus temas más emblemáticos. Presumiendo su perfecto dominio del español, Dua Lipa explicó el motivo por el que decidió homenajear a Velazquez.

“Hoy quiero homenajear a una gran compositora mexicana, Consuelo Velázquez, cuya canción va ligada al corazón de tanta gente en el mundo. Esta canción me encanta, porque la historia dice que ella nunca había sido besada cuando la escribió. Y creo que los compositores escribimos nuestros sueños para hacerlos realidad”, dijo Dua Lipa antes de interpretar la famosa canción.

Dua Lipa también explicó durante el show la ilusión que siente por estos conciertos en México, ya que son los últimos de su gira ‘Radical Optimism Tour’.

“Estos conciertos son muy emocionantes para mí porque son los últimos tres de mi tour Radical Optimism. Me siento muy agradecida, no dejo de pensar en todos los recuerdos increíbles que he creado este año. Estar con ustedes esta noche es la cereza del pastel, la única manera en que quería cerrar este tour”, dijo ante su público.

Dua Lipa ha cantado más de 100 covers durante su gira de 2025. En Madrid cantó “Héroe” de Enrique Iglesias, en Argentina cantó “De música ligera” de Soda Stereo, en Chile cantó “Tu falta de querer” de Mon Laferte, en Brasil puso a todos a bailar al ritmo de “Magalenha” de Sergio Mendes, en Perú bailó con “Cariñito” a dúo con Mauricio Mesones y en Colombia conquistó con “Antología” de Shakira.

