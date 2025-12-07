Dua Lipa canta ‘Amor Prohibido’ de Selena Quintanilla en su último concierto en México

La cantante británica Dua Lipa hizo un homenaje a la fallecida cantante Selena Quintanilla durante la última fecha en México de su gira ‘Radical Optimism Tour’.

Durante toda su gira, Dua Lipa decidió hacer una dinámica especial en cada concierto en donde canta una canción representativa del país que esta visitando. Es por eso que para el cierre de su paso por México, la artista interpretó ‘Amor Prohibido’, uno de los temas más famosos de la fallecida reina del Tex Mex Selena Quintanilla.

Desde el escenario, Dua Lipa explicó por qué se siente identificada con Selena debido a que ambas se sienten parte de dos lugares distintos. “Escogí esta canción porque siento una conexión muy especial con esta artista y con su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo… yo siento que soy albanesa e inglesa, así como ella fue mexicana y estadounidense”, expresó en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México ante un público repleto.

Tras ese mensaje, Dua Lipa interpretó la canción de la recordada artista cuyo asesinato conmocionó a toda Latinoamérica hace más de 25 años.

Durante su pasó por México, Dua Lipa también interpretó otras canciones de artistas originarios de ese país. En su primera fecha sorprendió con una interpretación de Bésame mucho, un tema de Consuelo Velásquez que también ha sido interpretado por Luis Miguel. En su segunda fecha invitó al escenario a Fher Olvera, vocalista de Maná, para cantar Oye mi amor.

Dua Lipa se mostró emocionada y agradecida por el éxito que tuvo su gira ‘Radical Optimism Tour’ y por la receptividad de su público. “Qué vida. Qué alegría. Gracias, Radical Optimism, por el año y medio más satisfactorio. 92 shows desde mayo pasado ~ alrededor del mundo con lo mejor de lo mejor”, dijo emocionada en sus redes sociales.

Dua Lipa ha cantado más de 100 covers durante su gira de 2025. En Madrid cantó “Héroe” de Enrique Iglesias, en Argentina cantó “De música ligera” de Soda Stereo, en Chile cantó “Tu falta de querer” de Mon Laferte, en Brasil puso a todos a bailar al ritmo de “Magalenha” de Sergio Mendes, en Perú bailó con “Cariñito” a dúo con Mauricio Mesones y en Colombia conquistó con “Antología” de Shakira.

