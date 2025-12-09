David Stearns confirma que los Mets harán un esfuerzo máximo por retener a Pete Alonso en 2026

La especulación sobre el futuro de Pete Alonso como agente libre se mantiene viva, pero el mensaje desde la cúpula de los Mets es de total compromiso. David Stearns no dejó lugar a dudas sobre la importancia de asegurar al “Oso Polar” a largo plazo.

En su entrevista con SNY, el ejecutivo reafirmó que el inicialista no es solo un objetivo, sino la prioridad número uno en esta temporada baja, especialmente tras su impacto ofensivo en 2025.

Stearns utilizó un lenguaje contundente al hablar sobre la voluntad del equipo de lograr que Alonso permanezca en el Citi Field más allá de 2025, reconociendo el valor que el inicialista aporta dentro y fuera del diamante. “Nuestra intención de traer de vuelta a Pete Alonso para 2026 es alta, muy alta,” sentenció Stearns.

Pete Alonso durante un encuentro ante Chicago Cubs. Crédito: Erin Hooley | AP

“Hemos estado en contacto constante. Él sabe que es nuestra prioridad. Haremos todo lo posible y mostraremos un compromiso serio para que él siga siendo parte de la solución en Queens por muchos años”, completó el gerente.

Los números de Alonso en 2025

La alta valoración de Stearns se sustenta en los impresionantes números de Alonso durante la temporada 2025, donde demostró que sigue siendo una fuerza ofensiva de élite en la primera base y uno de los mejores productores de carreras de toda la liga.

Y es que el “Polar Bear”, como suelen apodarlo, registró en la pasada temporada un promedio de bateo de .272 con 38 cuadrangulares y 126 impulsadas. Lo que lo posiciona como uno de los mejores inicialistas de la liga.

En 2025 Alonso ganó cerca de $30 millones de dólares. Ahora como agente libre el talentoso jugador buscará asegurar un cotrato a largo plazo que podría situarse en cinco temporadas a cambio de $130 millones de dólares.

