Yankees y Mets en la pelea por los lanzadores Imai y King

Los New York Yankees y New York Mets tienen el objetivo de poder reforzar su pitcheo de cara a la temporada 2026 de las Grandes Ligas y así tener más oportunidades de luchar por el pase a la postemporada y luego al título de la Serie Mundial.

Es por este motivo que el periodista Mark Feinsand de MLB.com detalló que ambas organizaciones se encuentran trabajando en hacerse con los servicios de los agentes libres Tatsuya Imai y Michael King, quienes poseen todas las cualidades que estarían buscando dichos equipos para poder tener un mayor respaldo en el bullpen.

El atractivo de ambos es evidente, ya que cualquiera podría aportar profundidad inmediata al cuerpo de abridores. En el caso de Imai, el japonés llega tras ser posteado por los Seibu Lions y después de firmar la mejor temporada de su carrera en la NPB.

La figura japonesa registró una efectividad de 1.92 y un WHIP de 0.89 en 163 entradas, números que lo colocaron en la élite del béisbol japonés. Su repertorio incluye una recta por encima de las 90 mph, un splitter incisivo, slider y cutter, combinaciones que han elevado su valor en el mercado.

Michael King. (AP Photo/Gregory Bull)

Imai dispone hasta el 2 de enero para concretar un acuerdo con alguna organización de la MLB y según The Athletic, durante el cierre de las próximas Reuniones de Invierno planea negociar con varios equipos debido a que además de los clubes neoyorquinos, también se habrían interesado Boston, Filadelfia y los Chicago Cubs.

Por su parte, King llega a la agencia libre con un perfil particular ya que en el 2024 tuvo un rendimiento sobresaliente tras pasar de relevista a abridor de tiempo completo, pero su última campaña fue mucho más complicada al completar apenas 15 aperturas con los Padres debido a diferentes problemas físicos, entre ellos una lesión nerviosa en el hombro y otra molestia en la rodilla.

A pesar de esta situación el lanzador todavía es visto como un brazo con potencial de alto impacto cuando su salud lo acompaña. Sin embargo, esas dudas sobre su durabilidad podrían llevar a que firme un contrato más corto que el japonés. Equipos como Orioles, Tigres y Marlins también se mantienen en la contienda por adquirirlo.

Durante la última temporada este jugador oriundo de la ciudad de Nueva York dejó una marca de cinco victorias y tres derrotas con una efectividad de 3.44 producto de 62 imparables permitidos, 31 carreras, 12 jonrones, 26 boletos y 76 rivales ponchados en 73.1 entradas de labor.

Sigue leyendo:

–Framber Valdez podría firmar con los Mets, según informes

–Xabi Alonso: “La lesión de Mili nos trastocó los planes”

–Este será el camino de Lionel Messi en el Mundial de 2026