Venezolano Carlos Mendoza hace autocrítica de la temporada con Mets: “No fui lo suficientemente bueno”

La actuación de los New York Mets en la temporada 2025 de MLB completamente decepcionante y su mánager Carlos Mendoza hace autocrítica buscando mejorar todos los aspectos del juego.

“No fui lo suficientemente bueno”, dijo el propio Mendoza, quien cuenta con un solo año garantizado más en su contrato, con una opción para el 2027 – sobre lo hecho por él mismo como piloto en el 2025. “Cuando hablas de un equipo que llegó a la temporada con tantas expectativas, quedamos cortos. Y eso me corresponde a mí como manager. Tengo que ser mejor”.

El desplome de los Mets llegó en medio de la campaña del 2025, cuando pasaron de tener el mejor récord de Grandes Ligas a terminar la temporada con marca de 83-79 y perderse los playoffs.

Mendoza pretende darle la vuelta a la situación precaria en la que podría encontrarse, dado el exigente mercado de Nueva York y la nómina de $323,099,999 dólares a partir del Día Inaugural de la campaña pasada, la más alta en Grandes Ligas.

“Cuando no estás ganando los juegos y las cosas se ponen difíciles, tienes que reflexionar y tomar esas decisiones en torno a cómo puedo mejorar”, expresó Mendoza, exinstructor de los Yankees y, por ende, conocedor del mercado de Nueva York. “Tienes que tomar un minuto y verte en el espejo”.

Mendoza desmiente mal ambiente en el camerino

El venezolano desmintió enfáticamente la noción de que el camerino del conjunto tenía un ambiente nocivo.

“Son chismes”, dijo Mendoza a ESPN Digital durante su encuentro con los medios en las Reuniones Invernales de Grandes Ligas, que comenzaron el lunes en Orlando.

“Es impresionante que nadie hablaba del camerino de nosotros y en las últimas dos semanas lo que se escucha es bulla. Prácticamente lo que la gente está diciendo es como como que estamos peleándonos todos los días, cuando es completamente lo contrario a la realidad”, dijo Mendoza.

Y agregó: “Era un camerino profesional, donde los muchachos se respetaban, donde los muchachos venían a trabajar y a competir el día a día ¿Cuál fue la diferencia? Que no ganamos juegos de pelota”.

