El tesoro escondido que hay en la basura electrónica: Método suizo extrae oro de 22 quilates

El reciclaje, más allá de ser una medida para proteger el medio ambiente es un negocio jugoso: Investigadores suizos descubrió un método innovador que logra extraer 450 miligramos (unas 0.016 onzas) de oro de 22 quilates de residuos electrónicos, con una pureza superior al oro que se encuentra en las minas.

Dicha técnica logra obtener esta cantidad de mineral con el manejo de 20 placas base gracias al uso de proteínas lácteas, una técnica revolucionaria para el reciclaje electrónico.

Una mina de oro en la basura

La industria electrónica produce alrededor de 50 millones de toneladas de residuos al año, aunque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta cantidad fue de $62,000 millones en 2022.

Sin embargo, no solo se trata de cantidad suficiente de basura para llenar aproximadamente 1.55 millones de camiones de transporte, formando una línea que podría rodear el ecuador. También se trata de residuos repletos de recursos estratégicos que pueden ser aprovechados adecuadamente, ya que una tonelada de estos residuos puede contener hasta 400 gramos de oro (14 onzas), una concentración más alta de la que tiene el mineral extraído de las minas industriales, donde rara vez supera los 5 gramos por tonelada (017 onzas aproximadamente).

Sin embargo, el 80% de los residuos electrónicos termina en vertederos donde se desperdician en lugar de ser reciclados de forma estructurada y, se convierten en peligrosas fuentes contaminantes, ya que contienen minerales como mercurio o cianuro, que son altamente tóxicos.

🪙En apenas un año, el precio del oro ha aumentado más de un 50% y ya supera los 4.000 dólares estadounidenses, el valor más alto del siglo.



La fiebre del oro siempre reaparece en momentos de inestabilidad. Además, se convierte en un indicador fiable del momento geopolítico que… pic.twitter.com/hOKaKvAxoj — El Orden Mundial (@elOrdenMundial) December 4, 2025

La tecnología suiza para extraer oro de los electrónicos de desecho

Un grupo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich (ETH Zurich) desarrollaron esta tecnología que permite extraer el oro con el que se fabrican los circuitos electrónicos. El método utiliza fibrillas derivadas del suero de leche, un subproducto de la industria del queso, para convertirlas en esponjas proteicas.

Estas estructuras biológicas tienen la capacidad de atrapar los iones de oro disueltos en una solución metálica obtenida tras el tratamiento de las placas base. Posteriormente, el material se calienta a alta temperatura para producir pepitas sólidas de oro de 22 quilates, sin recurrir a agentes químicos habituales.

extracción de oro de chips de RAM de computadoras antiguas, una práctica conocida como minería urbana,pic.twitter.com/HjRFSM9UPb — Gente Que Se Extingue Sola 🤦🏻‍♂️ (@extinguiendonos) September 22, 2025

Este método tiene importantes ventajas: permite reducir la dependencia de la minería mediante el desarrollo del reciclaje y que permite recuperar, purificar y revalorizar los metales contenidos en desechos electrónicos.

Las etapas que forman este proceso son: recogida de aparatos, desmontaje manual, tratamiento de los componentes por vía proteica, recuperación selectiva de metales, reacondicionamiento en lingotes o pepitas valorizables.

Además este método sirve también para extraer otros metales de alto valor como: cobre, el paladio, el níquel o la plata, cuando se combina con otras técnicas como pirometalurgia o hidrometalurgia, ya conocidas en la industria y sirve para revalorizar el manejo adecuado de millones de aparatos inactivos o usados, que de otra forma son altamente costosos.

s.

Sigue leyendo:

– Hombre en Australia encontró un meteorito y pensó que era oro

– Botsuana, el país que apostó por los diamantes naturales y está en crisis frente a las opciones sintéticas

– Un reloj del Titanic se subasta por un récord de $2.33 millones