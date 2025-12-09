IATA: Aerolíneas esperan un aumento del 3.7% en beneficios y récord de pasajeros en 2026

Las aerolíneas mundiales globales anticipan un aumento del 3.7% en sus beneficios para 2026, alcanzando una cifra récord de $41,000 millones de dólares, y que el número de pasajeros suba un 4.4% hasta los 5,200 millones, a pesar de un entorno que ofrece conflictos geopolíticos y cargas regulatorias, demostrando la resiliencia que mantiene este sector clave para la economía mundial.

En 2025, las líneas aéreas generaron $39,500 millones de dólares en beneficios, según los datos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

Aunque el beneficio neto por pasajero para el próximo ejercicio será más bajo, de $7.9 dólares, por debajo del récord de 2023 ($8.5 dólares), indica el informe anual de la asociación que engloba a buena parte de las compañías aéreas del planeta.

Los ingresos totales del sector el próximo año estiman un total de $1.05 billones de dólares, mientras que en 2025 obtuvieron ingresos apenas por encima del billón de dólares.

The financial outlook for the global ✈️ industry presented at #IATAGMD, show stabilization of profitability with 3.9% net margin expected in 2026, even as supply chain issues persist.



Details ➡️ https://t.co/zujsjibviB



Check out 👇 figures. pic.twitter.com/9ea9OVY9vn — IATA (@IATA) December 9, 2025

Récord de ocupación para 2026

La IATA espera también que la tasa de ocupación de las aeronaves establezca cifras récord, hasta una media del 83.8% el próximo año.

De acuerdo con estas cifras, el director general de IATA, Willie Walsh, el panorama para la industria es “sumamente positivas si se tienen en cuenta los vientos en contra a los que se enfrenta el sector”, en forma de conflictos geopolíticos, debilitamiento del comercio mundial y crecientes cargas regulatorias.

Pese a ello, “las aerolíneas han logrado incorporar a sus operaciones una resiliencia capaz de amortiguar los impactos, lo que está proporcionando una rentabilidad estable”, detalló.

Cifras por mejorar

Aunque se mostró decepcionado con el escaso beneficio que las aerolíneas obtienen por cada pasajero, pues lo considera extremadamente bajo para un sector que representa el 4% de la economía global y mantiene 87 millones de puestos de trabajo en todo el planeta.

“Apple gana más vendiendo una funda de iPhone que los $7.9 dólares que obtendrán las aerolíneas por transportar a un pasajero medio”, lamentó, ya que los márgenes de las aerolíneas son muy bajos en comparación con los de los fabricantes de aviones o los proveedores de servicios.

“Imaginemos la fuerza adicional que las aerolíneas podrían aportar a las economías si pudiéramos reequilibrar la rentabilidad de la cadena de valor, reducir las cargas regulatorias y fiscales y aliviar las ineficiencias de las infraestructuras”, defendió Walsh.

Con estas estimaciones, el 75% de los ingresos para las aerolíneas procederán de la venta de boletos, por un total de $751,000 millones de dólares para 2026, con un crecimiento de 4.8%, respecto al 2025, según el informe.

With safety issues including spectrum interference, GNSS jamming, and the safe transport of lithium batteries, the environment in which airlines operate is growing more complex.



More on growing threats, safety standards, data and leadership 👇 https://t.co/GGvbw4sQrO#IATAGMD pic.twitter.com/RT84hQGbrE — IATA (@IATA) December 9, 2025

Transporte de carga

Los ingresos del transporte de carga, por su parte, crecerán 2.1% interanual hasta los $158,000 millones de dólares.

Por regiones, la IATA estima que Europa sea el mercado con más beneficios netos en 2026, hasta los $14,000 millones de dólares, un 6% más que en 2025 ($13,200 millones de dólares u 11.300 millones de euros).

Le seguiría Norteamérica, con beneficios netos de $11,300 millones de dólares el próximo año, un 4.6% más que en este ejercicio, cuando obtuvo $10,800 millones de dólares. Aunque es una región que ha estancado su crecimiento e incluso ha contraído el del mercado doméstico a causa de las tensiones arancelarias y endurecimiento de las políticas migratorias, así como el cierre del Gobierno más largo de su historia, que abarcó octubre y los primeros días de noviembre.

En Latinoamérica, se espera una fuerte reducción del 20% en los beneficios netos, desde los $2,500 millones de dólares de 2025 a los $2,000 millones de dólares de 2026 debido a factores como la devaluación de algunas de sus divisas.

Sigue leyendo:

– Qué aerolíneas siguen operando en Venezuela en medio de la tensión con Estados Unidos

– Travel Tuesday: Investiga antes de caer a la tentación del consumo para tus vacaciones

– ¿Por qué pueden bajarte de un avión y cuáles son tus derechos como pasajero?