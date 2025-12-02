Travel Tuesday: Investiga antes de caer a la tentación del consumo para tus vacaciones

El Travel Tuesday ha emergido como un fenómeno del consumo complementario al fin de semana del Black Friday en el que aerolíneas y hoteles compiten por nuevos clientes.

Sin embargo, expertos advierten que también existen muchas ofertas que pueden ocultar precios inflados y recomiendan investigar para evitar caer en engaños durante el frenesí por las compras, que comenzaron con el Black Friday para las cadenas minoristas, siguieron los negocios locales con el Sábado de Pequeñas Empresas y continúan este lunes con el Cyber Monday para las ventas en línea.

En los últimos 20 años, cada vez más segmentos del sector minorista han competido por su propio espacio en la temporada de compras navideñas. Para este martes, es el momento para el sector turístico, que se ha sumado firmemente a la tendencia, compitiendo con el Giving Tuesday del mundo sin fines de lucro.

What even is Travel Tuesday, is it real, and more importantly…how can you bag a super cheap flight? 💸



#traveltuesday#blackfriday#cybermonday#traveltips#cheapflights#budgettravel#flights#travel pic.twitter.com/P5kWH7R6gX — Jack's Flight Club (@jacks_flights) November 26, 2025

Algunas recomendaciones para aprovechar las ofertas del Travel Tuesday

Sin embargo, aerolíneas, hoteles, compañías de cruceros, plataformas de reserva de viajes y operadores turísticos buscarán aprovechar al espíritu anual de gastar con ofertas de un solo día, ofreciendo, en algunos casos, ahorros legítimos, pero también hay una gran cantidad de ofertas engañosas que transmiten una falsa sensación de urgencia:

“La gente ve un ‘40% de descuento’ y asume que es una ganga única, sin darse cuenta de que el precio subyacente puede estar inflado o que el mismo itinerario era más barato el mes pasado”, afirmó Sally French, experta en viajes de NerdWallet.

La experta señala que este es un buen momento para que los consumidores permanezcan informados sobre los costos de sus viajes para saber si las promociones son reales. También que presten especial atención a la letra pequeña adjunta a las ofertas.

“Las personas que esperan conseguir ofertas de último momento para Navidad o Año Nuevo deberían volver a verificar las fechas bloqueadas u otras restricciones”, recomendó Lindsay Schwimer, experta en consumo del portal Hopper.

También es recomendable revisar las tarifas no reembolsables, las tarifas de resort, los requisitos de ocupación doble o las condiciones de mejora que pueden estar ocultas dentro de los descuentos publicitados, según French.

Los expertos recomendaron desconfiar de los paquetes de viaje con opciones de transporte adicionales y otras ofertas adicionales. En lugar de reducir las tarifas o los precios de las habitaciones, algunas compañías utilizan créditos en el extracto, puntos extra, servicios incluidos y paquetes de extras para tentar a los clientes potenciales, añadió.

“Muchas marcas de viajes quieren mantener precios altos para conservar un aura de lujo, pero aún necesitan llenar aviones, barcos y habitaciones de hotel”, dijo French. “Los beneficios adicionales son su solución alternativa”.

Los consumidores preparados, están en una posición mucho mejor para identificar auténticas ofertas. Saber el costo típico de un viaje específico y comparar precios puede ayudar a descubrir ofertas falseadas y a determinar si el mismo itinerario podría haber sido más barato en otras ocasiones, señalaron los expertos.

“Compara precios, revisa tu calendario y asegúrate de que el viaje que estás reservando sea algo que realmente deseas, no algo que compraste por presión”, dijo French. “Lo que se pasa por alto es que la mejor opción podría ser no reservar nada si no se ajusta a tus planes”.

El origen del Travel Tuesday

El Travel Tuesday surgió a partir de las tendencias existentes en el sector. En 2017, Hopper descubrió que, en cada uno de los nueve años anteriores, el día con mayores descuentos en viajes después del Día de Acción de Gracias fue el día después del Cyber ​​Monday y lo denominó precisamente Travel Tuesday. Desde entonces, la cantidad de ofertas disponibles y la cantidad de viajeros que las buscan aumentó.

“El año pasado, se planificaron casi tres veces más viajes el Travel Tuesday que el Black Friday”, afirmó Schwimer. “Seguimos viendo un crecimiento en ese día, año tras año, a medida que más marcas y categorías de viajes ofrecen ofertas”.

Para el resto de los días de ofertas, su origen se remonta a la Federación Nacional de Minoristas que acuñó el Cyber ​​Monday en 2005 como respuesta al crecimiento del comercio electrónico. American Express ideó el Small Business Saturday en 2010 para beneficiar a los minoristas más pequeños, con todo y las comisiones de las tarjetas de crédito incluidas.

Un informe de la consultora McKinsey & Company del año pasado señaló que noviembre y diciembre tienden a ser meses lentos para las reservas de viajes, lo que convierte al Travel Tuesday en un “momento de marketing” que podría ayudar a impulsar los ingresos, previo a las vacaciones.

Las reservas de hoteles, cruceros y aerolíneas por parte de viajeros estadounidenses aumentaron significativamente el Travel Tuesday 2023 en comparación con las dos semanas anteriores y posteriores a ese día, escribieron los autores del informe, con datos de la plataforma de marketing de viajes Sojern.

Como resultado, el Travel Tuesday se ha expandido a Canadá y “las compañías de viajes europeas pueden anticipar la posibilidad de que se convierta en un fenómeno creciente en su región, tal como ha ocurrido con el Black Friday y el Cyber ​​Monday se han extendido más allá de América del Norte”, afirmó el informe.

Sigue leyendo:

– Guía de Cyber Monday 2025: dónde encontrar las mejores ofertas en tecnología y moda

– Cómo evitar compras impulsivas en Black Friday: 8 estrategias efectivas

– Agradecidos, pero cautelosos: el impacto de los precios en la cena de Acción de Gracias