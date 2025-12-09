Juan Soto rompe el silencio por polémica con exesposa de exlanzador de los Dodgers

Una nueva polémica salpicó a Juan Soto en su natal República Dominicana. El pasado lunes, la estrella de New York Mets rompió el silencio sobre una controversia en la que se le acusó de haberle negado una foto a un fan.

Desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, Soto desmintió los señalamientos de la conocida comunicadora Evelina García, quien se volvió tendencia en redes sociales al asegurar que el pelotero le negó una foto a su hija en un restaurante de la ciudad.

Soto participó en una actividad organizada por la Cervecería Nacional Dominicana y, al concluir el acto, atendió a la prensa.

En ese espacio, el jardinero desmintió que el episodio señalado hubiera ocurrido y aclaró que, aunque en ocasiones solicita a los fanáticos respeto a su privacidad, jamás ha rechazado la petición de una fotografía.

“No creo que haya negado nunca una foto a alguien. Claro, hay momentos en que uno pide un poco de privacidad y luego, cuando termina lo que estoy haciendo, puedo hacer todo lo que quieran. Yo me debo a mis fanáticos y siempre he estado ahí”, declaró.

La polémica comenzó gracias a Evelina García, exesposa del exlanzador de los Dodgers Odalis Pérez, cuando publicó un video en redes sociales donde acusaba al jugador de los Mets de falta de humildad.

¡EVELINA GARCÍA ARREMETIÓ CONTRA JUAN SOTO!



La comunicadora Evelina García a través de sus redes sociales arremetió contra la súper estrella de MLB Juan Soto alegando que este le negó una foto a su hija, quien se le acercó emocionada en el restaurante La Casina.#SXM#JuanSoto pic.twitter.com/cclYXTwLJ5 — Segundo Por Minuto (@SegundoPorMinut) November 28, 2025

García aseguró que Soto le negó en malos términos una fotografía a su hija en restaurante de República Dominicana. Según su relato, la madre del pelotero intervino explicando que estaba comiendo y por eso no podía acceder al retrato en ese instante.

El tema generó debate en redes sociales, con opiniones divididas. La repercusión mediática fue tal que García optó por eliminar el video donde acusaba a Soto de falta de humildad, humanidad y empatía.

Evelina García es una comunicadora con alcance considerable en República Dominicana. Estuvo casada con Odalis Pérez, quien fue lanzador zurdo de Los Angeles Dodgers y All-Star en 2002.



