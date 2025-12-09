Los Yankees ponen la mira en el boricua José Berrios

La necesidad de profundidad y talento probado en el staff de lanzadores ha llevado a los Yankees a considerar una de las transacciones más audaces de la temporada baja.

Un reporte de TSN Sports señala que las conversaciones entre Nueva York y Toronto por José Berríos ya habrían iniciado, aunque se encuentran en una fase preliminar.

Un canje de esta magnitud entre rivales directos es inusual en el béisbol, pero la alta calidad y experiencia de Berríos, quien tiene contrato garantizado, lo convierten en un objetivo extremadamente atractivo para los Yankees.

Berríos: el objetivo para reforzar la rotación

El lanzador boricua, reconocido por su durabilidad y su capacidad para acumular entradas de calidad, es visto como el brazo ideal para complementar a Gerrit Cole, Max Fried y Carlos Rodón en la rotación de Nueva York. Su conocimiento de la División Este, debido a su larga estancia en Toronto, es un valor añadido.

José Berrios tiene contrato hasta 2028. Crédito: AP

El obstáculo principal de este potencial movimiento radica en el costo del cambio. Los Blue Jays exigirían un paquete de prospectos de alto calibre y, posiblemente, un jugador de Grandes Ligas que pueda contribuir de inmediato para ceder a uno de sus principales abridores a un enemigo directo.

Si el cambio se concreta, José Berríos no solo aportaría estabilidad al pitcheo de los Yankees, sino que también alteraría dramáticamente el balance de poder en la División Este, debilitando directamente a un competidor por la postemporada.

