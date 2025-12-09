Padre de Amy Winehouse demanda a dos amigas de la cantante por subastar objetos sin su permiso

El padre de la fallecida cantante Amy Winehouse emprendió acciones legales contra dos antiguas amigas de su hija, a quienes reclama la suma recaudada por la venta en subasta de prendas y objetos personales de la artista, que asciende a aproximadamente $972 mil dólares.

Mitchell Winehouse sostiene que ese dinero debía haber sido entregado a su familia y a una fundación creada en honor a la cantante, por lo que impulsó un proceso judicial que comenzó a ser analizado el lunes en el Tribunal Superior de Londres.

En la demanda, acusa a Naomi Parry, ex estilista de la cantante, y a Catriona Gourlay, antigua compañera de vivienda, de haberse quedado indebidamente con bienes personales de su hija.

De acuerdo con el abogado de Winehouse, Henry Legge, ambas mujeres subastaron entre noviembre de 2021 y mayo de 2023 alrededor de 150 artículos que pertenecieron a la intérprete de “Back to Black”, entre ellos vestidos utilizados durante su última gira, realizada en junio de 2011. La artista, que tenía 27 años, falleció un mes después, el 23 de julio, a causa de una intoxicación etílica accidental.

Según los argumentos de la demanda, Mitchell Winehouse se considera el único propietario legítimo de esos objetos y afirma que debió haber recibido el dinero derivado de su venta, realizada a través de la casa de subastas Julien’s, con sede en Los Ángeles. Además, a los compradores se les comunicó que el 30 por ciento de lo recaudado sería destinado a la Amy Winehouse Foundation.

No obstante, Ted Loveday, abogado de Catriona Gourlay, aseguró que la mayoría de los artículos habrían sido regalados o prestados por la propia cantante a ambas mujeres, aunque no existan documentos que lo demuestren. “Si una joven de 19 años da una bufanda o unos pendientes a su amiga, nadie firma un contrato”, argumentó, al subrayar la “generosidad” de Amy.

Gourlay y Parry conocieron a la artista a comienzos de los años 2000, antes de que alcanzara reconocimiento internacional. Naomi Parry, quien más tarde se convirtió en su estilista, diseñó algunos de los atuendos más icónicos de la cantante, entre ellos el Bamboo dress, que Amy usó en su última gira y que fue subastado en 2021 por $243 mil 200 dólares.

Durante la segunda jornada del juicio, la abogada de Parry, Beth Grossman, destacó ante el jurado la marcada diferencia económica entre Mitchell Winehouse, quien admitió ser multimillonario gracias a la herencia de su hija, y las dos acusadas.

Según la demanda, Winehouse había intentado primero llegar a un acuerdo extrajudicial, proponiendo recibir solo el 30 por ciento de las ganancias. Al no obtener una respuesta favorable, decidió llevar el caso a los tribunales y ahora exige la totalidad de lo recaudado, equivalente a $730 mil libras, de acuerdo con el cálculo de sus abogados.

Las audiencias concluirán el viernes, a la espera de que se fije una fecha para la sentencia.

