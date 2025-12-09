Pinterest Predicts 2026: lo que revela el informe de tendencias más influyente del ecosistema visual

Cada diciembre, Pinterest publica un informe que se ha convertido en una pieza clave para anticipar comportamientos de consumo, estética y bienestar. Pinterest Predicts 2026 reúne miles de millones de búsquedas globales y patrones visuales para identificar movimientos culturales que suelen consolidarse durante el año siguiente.

Más allá de intuiciones creativas u observaciones sueltas, se trata de un modelo predictivo que ha probado su eficacia. Según la plataforma, el 88% de las tendencias identificadas en los últimos seis años terminó mostrando crecimiento sostenido en búsqueda, guardados y compras dentro de la propia app.

Un ecosistema de datos que permite anticipar comportamientos

Pinterest procesa continuamente señales conductuales generadas por más de 480 millones de usuarios activos al mes. Su infraestructura no se limita al texto. La plataforma rastrea estilos cromáticos, volúmenes, composiciones visuales y tipologías de objetos que aparecen en pines y boards.

Durante el webinar de presentación, Sydney Stanback, directora global de tendencias e insights, explicó que esta capacidad es central para entender por qué sus predicciones mantienen un nivel alto de acierto:

“Analizamos miles de millones de búsquedas y el contenido visual que la gente guarda. Esto nos permite ver no solo lo que dicen, sino aquello hacia lo que se sienten atraídos en colores, estilos y estéticas. El modelo combina machine learning con observación humana para identificar patrones emergentes con potencial real de crecimiento”.

El informe también verifica la viabilidad de cada tendencia mediante un sistema de “señales de permanencia”, que mide si el interés se sostiene a lo largo del embudo completo: búsqueda, guardado y acción.

Por qué este reporte importa en 2026

El documento plantea un contexto decisivo: la aceleración del ciclo de tendencias, que hoy crece 4.4 veces más rápido que hace siete años. La velocidad produce saturación y fatiga. Frente a este entorno, las personas buscan orientación y refugios estéticos que les permitan ordenar su vida emocional y su identidad cotidiana.

El estudio detecta tres grandes fuerzas que guían el comportamiento actual: la necesidad de bienestar emocional como mecanismo de regulación, la intención de curar la identidad en lugar de imitarla, y un tipo de optimismo inmediato que funciona como alivio ante la dificultad de proyectar a largo plazo.



Stanback lo resumió así durante el webinar: “Las personas están dejando de perseguir tendencias para proteger su energía. Prefieren aquellas que se alinean con su vida real y con quien aspiran a ser en el corto plazo”.

Las tendencias que organiza Pinterest para 2026

El reporte identifica 21 tendencias globales. No aparecen como categorías rígidas, sino como expresiones de necesidades culturales que se repiten en distintas generaciones.



1. Bienestar emocional y pertenencia: lo táctil, lo conocido y lo ritual

Pinterest registra un aumento consistente de búsquedas asociadas a texturas suaves, ingredientes básicos y actividades analógicas. La nostalgia cumple una función estabilizadora; el informe habla de una evolución hacia la “reclamación”, una forma de fusionar pasado y presente para enfrentar la incertidumbre futura.

Las tendencias principales en este eje incluyen:

Gummymoda / Gimme Gummy: objetos y cosméticos elásticos, gelatinosos y sensoriales, con crecimiento notable de términos como jelly blush (+130%) y estética de caramelo gelatinoso (+100%).

La tendencia Gimme Gummy destaca texturas gelatinosas, accesorios elásticos y estética táctil dentro del informe Pinterest Predicts 2026. Crédito: Cortesía

Retroniñez / Throwback Kid : juguetes clásicos, ropa infantil vintage, alfombras tejidas y objetos que recuperan referencias afectivas de décadas anteriores.

: juguetes clásicos, ropa infantil vintage, alfombras tejidas y objetos que recuperan referencias afectivas de décadas anteriores. Amigos por correspondencia / Pen Pals : un repunte de sobres decorados, papelería y cartas escritas a mano; búsquedas como cute stamps crecen más de 105%.

: un repunte de sobres decorados, papelería y cartas escritas a mano; búsquedas como cute stamps crecen más de 105%. Revolución repollo / Cabbage Crush: reinterpretaciones contemporáneas de un ingrediente cotidiano que aparece en sopas tradicionales, noodles, tacos y preparaciones globales.

Estas tendencias se sostienen en un patrón común: la búsqueda de experiencias sensoriales que transmiten calma y familiaridad, amplificada por generaciones que lidian con sobrecarga digital.

2. Curar identidad: edición estética como práctica cotidiana

El informe documenta un desplazamiento clave: las personas eligen elementos que refuerzan su identidad, con intención y mezcla cultural. Esto se expresa en moda, interiores y accesorios.

Ejemplos representativos:

Estilo Afrobohemio / Afrohemian decor : integración de textiles nigerianos, arte mural etíope y fibras naturales; un crecimiento de +220% en búsquedas relacionadas con salas boho africanas.

: integración de textiles nigerianos, arte mural etíope y fibras naturales; un crecimiento de +220% en búsquedas relacionadas con salas boho africanas. Glamoratti : reinterpretación del lujo ochentero con hombros estructurados, cuellos altos y accesorios dorados; búsquedas de “lujo de los 80” aumentan +225%.

: reinterpretación del lujo ochentero con hombros estructurados, cuellos altos y accesorios dorados; búsquedas de “lujo de los 80” aumentan +225%. Pura poesía / Poetcore : estética literaria que reúne blazers vintage, capas, cuellos altos y herramientas de escritura como gesto identitario.

: estética literaria que reúne blazers vintage, capas, cuellos altos y herramientas de escritura como gesto identitario. Broche de oro / Brooched: regreso de los prendedores y broches heredados como piezas centrales en atuendos masculinos; broche para traje de hombre crece +90%.

Encaje perfecto / Laced Up : encaje aplicado a ropa, uñas, pañuelos y accesorios, con un crecimiento de +215% en lace nails.

: encaje aplicado a ropa, uñas, pañuelos y accesorios, con un crecimiento de +215% en lace nails. Aroma sobre aroma / Scent stacking: combinaciones personalizadas de fragancias con marcada expansión en colecciones de perfumes de nicho (+500%).

Este conjunto muestra cómo la identidad se articula desde objetos heredados, artesanías globales y decisiones estéticas que otorgan continuidad personal.

3. Optimismo inmediato: microescapes visuales y experiencias intensas

Cuando la planificación a largo plazo se vuelve difícil, las personas buscan estímulos que modifican el ánimo de manera eficiente. Pinterest identifica varias tendencias que operan en este registro:

Azul bajo cero / Cool Blue : estéticas glaciales en moda, coctelería y belleza; el maquillaje congelado sube +150% en búsquedas.

: estéticas glaciales en moda, coctelería y belleza; el maquillaje congelado sube +150% en búsquedas. Extra celestial / Extracelestial : elementos holográficos, brillos opalescentes y maquillaje con inspiración espacial.

: elementos holográficos, brillos opalescentes y maquillaje con inspiración espacial. Destino adrenalina / Adrenaline destination: viajes centrados en deportes, descensos, rafting y experiencias de intensidad controlada.

Darecations destaca el interés por viajes y actividades de aventura dentro del informe Pinterest Predicts 2026. Crédito: Cortesía

Fiesta en la ópera, Destino místico, Delicadeza salvaje, entre otras, completan un mapa donde la imaginación se convierte en herramienta de regulación emocional.

Stanback lo explicó como un mecanismo colectivo:

“El escapismo se vuelve una fuente inmediata de alegría. Muchas personas sienten que la creatividad y la autoexpresión ayudan a organizar el presente cuando el futuro se percibe corto”.

Qué representa Pinterest Predicts en el panorama cultural

El informe funciona como un barómetro del estado emocional global. Su relevancia no depende solo del volumen de datos, sino de la capacidad de la plataforma para interpretar comportamientos que atraviesan bienestar, consumo, estética, ocio y vínculos personales.

Las 21 tendencias no operan como prescripciones, sino como señales de cómo las personas ajustan su vida diaria frente a la saturación informativa, el desgaste emocional y las expectativas inciertas. Son lecturas de época construidas a partir de un lenguaje que combina búsquedas, imágenes y hábitos de planificación.

En 2026, la utilidad del reporte radica en esa dimensión: describe un mundo en el que la gente recurre a objetos, estéticas y rituales que ayudan a sostenerse, y lo hace con suficiente evidencia como para influir en decisiones creativas, editoriales y comerciales a escala global.

