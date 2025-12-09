Trump visita Pensilvania para abordar preocupaciones sobre asequibilidad

El presidente Donald Trump pondrá a prueba todas las afirmaciones que ha hecho sobre que está abordando los problemas de asequibilidad de Estados Unidos en un mitin este martes en Mount Pocono, Pensilvania, llevando un alegato realizado en apariciones en el Despacho Oval y en publicaciones en redes sociales a un evento parecido al de una campaña política.

La visita se produce en un momento en que los sondeos muestran consistentemente que la confianza pública en el liderazgo económico de Trump ha decaído. Luego de los desalentadores resultados del Partido Republicano en los comicios extraordinarios de noviembre, la Casa Blanca busca convencer a los electores que la economía se fortalecerá en 2026 y que la preocupación por la inflación no tiene nada que ver con el mandatario neoyorquino.

Trump ha responsabilizado constantemente al expresidente Joe Biden de la inflación actual, a pesar de que su propia implementación agresiva de políticas ha impulsado los precios, que se habían estabilizado tras dispararse en 2022 hasta llegar a su máximo en cuatro décadas.

La inflación empezó a acelerarse luego de que el ejecutivo republicano anunciara sus extensos aranceles del “Día de la Liberación” en abril de este año. Las compañías alertaron que los impuestos a las importaciones podrían repercutir en los consumidores en forma de costos más altos y reducción de la contratación, pero Trump insiste en que la inflación ha bajado.

“Estamos bajando mucho los precios”, expreso Trump el lunes. “Pueden llamarlo ‘asequibilidad’ o como quieran, pero los demócratas causaron el problema de la asequibilidad y nosotros somos quienes lo estamos solucionando”.

La recepción del mandatario en el condado donde se celebrará el mitin de hoy podría dar una ida de cuánto confían los votantes en sus afirmaciones, informó AP News.

El condado de Monroe se inclinó hacia Trump en las elecciones presidenciales del año pasado tras haber apoyado a Biden en 2020, lo que potenció al republicano a ganar el estado clave de Pensilvania y volver a la Casa Blanca para su segundo mandato.

El mandatario celebrará su mitin en un distrito congresional ocupado por el representante republicano Rob Bresnahan, uno de los principales objetivos de los demócratas, y ganó las elecciones de 2024 por 1.5 puntos porcentuales aproximadamente. Paige Cognetti, alcaldesa demócrata por Scranton, se postula para la nominación para desafiarlo.

Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, dijo en un programa conservador que Trump estaría en “campaña electoral” el año que viene para conectar con partidarios que de otra manera podrían quedarse al margen de una carrera por el Congreso.

Wiles, quien se encargó de gestionar la campaña del presidente en 2024, indicó que la mayoría de las administraciones tratan de localizar las elecciones de medio término y mantener al mandatario fuera de la carrera, pero ella pretende hacer todo lo contrario.

“En realidad vamos a darle la vuelta a eso”, manifestó Wiles, “y lo ponderemos en la boleta porque muchos de esos votantes de baja propensión son votantes de Trump”.

“Aún no se lo he dicho del todo, pero hará campaña como si fuera 2024 otra vez”, añadió.

El primer ejecutivo estadounidense dijo que está dando alivio a los consumidores al relajar los estándares de eficiencia de combustible para los vehículos y firmar acuerdos para reducir los costos de lista de los medicamentos recetados.

Asimismo, Trump ha defendido los recortes a la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, que influye en la oferta monetaria de la economía del país. Alega que esto reduciría el costo de las hipotecas y los préstamos para automóviles, aunque los críticos advierten que los recortes de tal magnitud que busca el líder de la Casa Blanca podrían, en cambio, agravar la inflación.

La economía de la nación ha mostrado signos de resiliencia, con el mercado bursátil al alza este 2025 y un crecimiento general sólido para el tercer trimestre. No obstante, muchos estadounidenses consideran que los precios de la vivienda, los alimentos, la educación, la electricidad y otras necesidades básicas están absorbiendo sus ingresos, algo que la administración republicana prevé que se disparara el año que viene con más inversiones en inteligencia artificial y manufactura.

Desde las elecciones del mes pasado, donde los demócratas ganaron contiendas clave enfocándose en asuntos de la vida cotidiana, Trump ha desestimado con reiteración las preocupaciones sobre los precios, tildándolas de “engaño” y “estafa”, sugiriendo que no tiene ninguna responsabilidad por la inflación, pese a que en su campaña resaltó su capacidad para reducir los precios rápidamente.

Solo el 33% de los adultos estadounidenses aprueba la gestión de la economía por parte del presidente, de acuerdo con una encuesta hecha en noviembre por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

