Venezolanos en NY se unieron al movimiento “El Nobel es nuestro” 

En un contexto de profunda incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela, la diáspora de dicha nación latinoamericana en el área triestatal de Nueva York se sumó al movimiento global “El Nobel es Nuestro” mediante un evento organizado en Manhattan por la Asociación Venezolana Americana (VAAUS).

Este encuentro, replicado en todos los rincones del planeta, se concibió con el propósito de amplificar un potente mensaje en las vísperas de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado.

Como destacan activistas venezolanos en la Gran Manzana, esta premiación que tendrá lugar este miércoles 10 de diciembre en la capital noruega, ocurre cuando el régimen de Nicolás Maduro, señalado por Estados Unidos como el líder de la organización narcoterrorista el “Cártel de los Soles”, ha silenciado este reconocimiento ante los medios venezolanos.

“Para tener más claro cómo actúa la dictadura venezolana, con toda seguridad en ningún medio tradicional, ni digital de nuestro país, se mencionará una sola palabra sobre esta premiación, porque finalmente es un reconocimiento a un pueblo que ha resistido con valentía a un régimen que reprime y persigue”, indicaron los organizadores de este movimiento global.

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a Machado, como describe textualmente el Comité Noruego, por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

“Las últimas horas han sido de extrema tensión para más de ocho millones de venezolanos dispersos en los cinco continentes, ante la certeza de que todos los esquemas de represión y de violación a los Derechos Humanos están llegando a un punto muy preocupante, que los medios censurados del país no pueden reseñar. Por eso se hace necesaria la acción de quienes estamos en el exilio, para visibilizar una tragedia que de alguna manera este premio reconoce”, indicaron portavoces del partido Vente Venezuela en Nueva York, la plataforma partidista de la Nobel de la Paz.