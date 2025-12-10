Avioneta se estrella contra un auto en plena autopista de Florida

Una autopista en Florida fue el escenario de un impactante hecho luego de que una avioneta se estrellara contra un vehículo en medio de un aterrizaje de emergencia.

El incidente se produjo alrededor de las 5:45 p.m. en la I-95, dirección sur, en Cocoa, Florida. Según la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), una “aeronave multimotor de ala fija” chocó contra un sedán Toyota Camry, modelo 2023, informó New York Post.

Un video capturado por una cámara de tablero (dashcam) muestra el momento en que el avión “cae del cielo” sobre la carretera, en plena hora pico. Las imágenes revelaron que la aeronave impactó directamente contra el automóvil mientras intentaba un aterrizaje.

El video, filmado desde el coche que iba justo detrás del Camry, mostró cómo el avión impactó al vehículo por detrás. Luego, pareció rebotar sobre el coche antes de desviarse ligeramente a la izquierda, generando chispas.

Conductora logró salvarse

La conductora del Toyota Camry, una mujer de 57 años cuya identidad no se ha dado a conocer, fue trasladada a un hospital local. Las autoridades de la FHP informaron que, milagrosamente, solo sufrió heridas leves.

El piloto, un hombre de 27 años de Orlando, y su pasajero, un hombre de 27 años de Temple Terrance, resultaron ilesos en el inusual accidente. Ambos permanecieron en el lugar de los hechos, según indicó la FHP.

¿Qué describieron los testigos?

“Acabamos de ver este avión caer del cielo”, dijo el testigo Jim Coffey a Spectrum News 13, quien comentó que el avión estuvo a segundos de golpear su propio vehículo.

Su hijo, Peter Coffey, que también presenció el suceso, relató la secuencia del impacto: “Pensé que tal vez podría dar un giro y no golpear el auto, pero ¡zas!, la rueda golpeó justo en la parte trasera del auto”. El testigo Jim Coffey añadió: “Afortunadamente, el auto no volcó, se aplastó y se fue a un lado”.

Fotografías tomadas después del accidente muestran el maletero del automóvil abollado y daños en la nariz y una rueda del avión.

La Administración Federal de Aviación (FAA) liderará la investigación para determinar las causas del aterrizaje de emergencia. La FHP, por su parte, se encargará de la investigación del accidente en carretera.

