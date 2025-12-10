Bad Bunny es captado con máscara del Místico para ver función de Lucha Libre en México

El cantante Bad Bunny sorprendió recientemente al aparecer sorpresivamente en la Arena México, el famosos recinto del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), durante la función conocida como “Martes de Arena México”.

El puertorriqueño fue captado ingresando de manera discreta, ocupando un asiento en primera fila y llevando puesta la icónica máscara plateada y dorada de Místico, el “Rey de Plata y Oro”. Para intentar reforzar su anonimato, tanto su equipo de seguridad como sus acompañantes también se cubrieron el rostro con máscaras de luchadores.

Sin embargo, el intento de pasar inadvertido duró poco luego de que algunos fanáticos comenzaron a identificarlo por sus gestos, tatuajes y su estilo al celebrar, haciendo que rápidamente las redes sociales se llenaran de videos y fotografías de su presencia.

Poco después de que el material circulara en X, el CMLL confirmó su asistencia con un mensaje que donde hizo referencia al nombre de la gira del cantante.

“¡Debí tirar más fotos! El multigalardonado Bad Bunny disfrutó en primera fila La Mejor Lucha Libre del Mundo, emocionándose con cada movimiento… ¡y portando nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico!”, escribieron, convirtiendo la publicación en una de las más compartidas.

Durante su estancia, la emoción del intérprete fue evidente, sobre todo cuando Místico hizo su entrada al cuadrilátero. Los videos lo muestran gritando, aplaudiendo y saltando de su asiento como un verdadero fan apasionado.

Desliza

Cabe señalar que Bad Bunny se encuentra en México para realizar los conciertos de su “Debí Tirar Más Fotos World Tour 2025”, que incluirá ocho fechas seguidas en el Estadio GNP Seguros a partir de este 10 de diciembre.

Su visita a la Arena México fue interpretada por muchos usuarios como una expresión de afecto hacia la cultura mexicana y hacia la lucha libre, calificando el momento como algo “muy de Benito”.

Sigue leyendo: