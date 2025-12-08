Ofrecen reembolso a fans afectados por ajustes en show de Bad Bunny en México

La casita de Bad Bunny, que usa para dar la segunda parte de su show en la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’, se ha convertido en una de las grandes controversias de este tour, ya que quienes pagaron más dinero para verlo de cerca han obtenido todo lo contrario.

En países como México, los reclamos por este detalle de la presentación del artista hicieron que la promotora Ocesa anunciara recientemente la devolución de dinero para calmar a quienes han estado inconformes.

“Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS World Tour de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan que lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito. Por eso, para quienes hayan adquirido boletos en las zonas General A y Pits y sientan que esta modificación no les permitirá disfrutar el concierto como ustedes quieren, pueden elegir entre aceptar los ajustes y mantener su boleto aceptando los cambios de producción informados, o pedir la cancelación de su compra y el reembolso completo (incluyendo el cargo por servicio) hasta el 9 de diciembre, a través del botón de ayuda de tu cuenta Ticketmaster”, escribieron.

Conciertos de Bad Bunny en México

En total son ocho las fechas que anunció el boricua para México. Las presentaciones están pautadas desde el 10 hasta el 21 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Algunas personas que compraron no solo se mostraron molestas por la famosa casita, sino también por la apertura de una nueva zona de boletos llamada “Los Vecinos” en la parte trasera, lo que también contribuyó a la sensación de que el montaje del concierto era diferente al que se imaginaron.

La gira del reguetonero ha causado mucha expectativa, pues tuvo una exitosa residencia en Puerto Rico. Sin embargo, el concepto de cantar en la casa ha causado revuelo entre el público, ya que consideran que no anunciaron con detalle la distribución de los asistentes.

