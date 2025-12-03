‘DTMF’ de Bad Bunny es el mejor álbum de 2025, según Rolling Stone

El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de los 100 mejores álbumes del año de acuerdo con el ranking anual de la prestigiosa revista Rolling Stone. El álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny ocupa el primer lugar de la lista, sumando otro reconocimiento para esta producción que rinde homenaje a la cultura y orgullo boricua.

“Es local, jubiloso y fresco, ya que Benito toma los mejores momentos de Un Verano Sin Ti y empuja los límites de su sonido continuamente experimental hacia el territorio inexplorado de la música folclórica puertorriqueña y la salsa. A pesar de su enfoque cultural hiperespecífico, o tal vez debido a él, Debí Tirar Más Fotos conquistó el 2025”, describió la revista.

El segundo lugar de la lista lo ocupa “Mayhem” de Lady Gaga. La revista describe este trabajo de Gaga como “el álbum pop más potente del año”. “Gaga se siente en su versión más auténtica de principio a fin en este álbum, abrazando y desarrollando sus sonidos más esenciales. En uno de los álbumes más ambiciosos y diversos de su carrera”, dijo.

El tercer lugar lo ocupa ‘Lux’ de la cantante española Rosalía, que se estrenó el pasado 7 de noviembre. Rolling Stone describe la complejidad de este álbum que “no se parece en nada a la música actual’.

“En definitiva, el álbum triunfa porque cada canción está profundamente pensada y es profundamente sincera, enlazando con ideas embriagantes sobre qué demonios estamos haciendo aquí. Lidia con el dolor y la pérdida, la ira y el duelo, el sexo y el deseo, el amor y la adoración, mientras intenta comprender mejor quién es, su forma de amar y las fuerzas espirituales que la mueven”, dice la revista.

El top 10 de la lista esta conformado por ‘Baby’ de Dijon, ‘Getting Killed’ de Geese, ‘Let God Sort Em Out’ de Clipse, ‘Snipe Hunter’ de Tyler Childers, ‘Bleeds’ de Wednesday, ‘Ego Death at a Bachelorette Party’ de Hayley Williams y ‘Music’ de Playboi Carti.

Otros álbumes de artistas latinos que se ubican en esta lista son: Tropicoqueta, de Karol G, en el puesto 34, ‘111Xpantia’ de Fuerza Regida ocupa el puesto 50, ‘La Vida Es Mas Corta’ de Milo J se ubica en el lugar 72

Sigue leyendo:

Bad Bunny agradece a los dominicanos “por tanto amor” en el inicio de su gira

Bad Bunny hizo historia con sus nominaciones en los Grammy 2026

Jay-Z opina sobre las críticas al show de Bad Bunny en el Super Bowl: “No dejen que los engañen”